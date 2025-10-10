Γάζα: Στο δρόμο της επιστροφής 200.000 Παλαιστίνιοι μετά την εκεχειρία

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες με ανθρώπινα καραβάνια Παλαιστινίων να επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας, που κάνουν τον γύρο του κόσμου, λίγες ώρες μετά την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς-Ισραήλ, με τις ελπίδες πλέον να επικεντρώνονται στην ομαλή πραγματοποίηση των φάσεων για μόνιμη ειρήνη στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) ότι σχεδόν 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους από τις 12 το μεσημέρι. «Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στον βορρά σήμερα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, ενός οργανισμού που προσφέρει πρώτες βοήθειες και λειτουργεί υπό την Χαμάς.

Reuters

Την ίδια ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί πως αρκετές περιοχές παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» για τον άμαχο πληθυσμό.

Η πρώτη φάση του σχεδίου και η μερική υποχώρηση των ισραηλινών

Στο πρώτο 24ωρο εφαρμογής της συμφωνίας, οι ισραηλινές δυνάμεις εγκατέλειψαν τις θέσεις που είχαν λάβει... βαθιά μέσα στην θύλακα και πλέον τοποθετήθηκαν σε περιοχές πιο μακριά από την πόλη της Γάζας, διατηρώντας ωστόσο έλεγχο του 53% της περιοχής.

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας αναμένεται να αρχίσουν άμεσα και θα περιλαμβάνουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Τι θα αντικρίσουν οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, πάνω από το 60% όλων των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν πιθανώς υποστεί ζημιές ή καταστραφεί ολοσχερώς από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι περισσότερος ζημιές, μετά το «ναυάγια» της προηγούμενης εκεχειρίας τον Μάρτιο του 2025, επικεντρώνονται στη Ράφα, στο Χαν Γιουνίς και γύρω από την πόλη της Γάζας.

Παρά τις αποκαρδιωτικές εικόνες, οι Παλαιστίνιοι δείχνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στον τόπο τους άσχετα αν αντικρίσουν ερείπια.

Reuters

Απεριόριστη η ανθρωπιστική βοήθεια

Παράλληλα, στα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να επιτρέπεται απεριόριστα η είσοδος στη Λωρίδα για να μεταφέρουν την απεγνωσμένα απαραίτητη βοήθεια στον πληθυσμό της Γάζας, σύμφωνα με την συμφωνία. Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα φορτηγά είχαν επανειλημμένα εκτοπιστεί κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου.

Έτσι, περίπου 600 φορτηγά βοήθειας αναμένεται να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά, αν και οι λεπτομέρειες της εισόδου παραμένουν ασαφείς και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν έχει φτάσει σε ανθρώπους κάποια βοήθεια από την έναρξη της εκεχειρίας.

Reuters

Το πάρε-δώσε των ομήρων

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα, τη Δευτέρα (13/10) για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, συμπεριλαμβανομένων των 20 που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί αλλά και των 28 λειψάνων ομήρων. Στον αντίποδα, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε φυλακές της χώρας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε να εννοηθεί για πρώτη φορά δημόσια πως δεν θα επιστρέψουν όλοι οι νεκροί όμηροι που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να βρει και να επιστρέψει όλα τα λείψανά των νεκρών.

Οι ταυτότητες των 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ισόβια στο Ισραήλ

Γνωστές έγιναν και οι ταυτότητες των 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των κρατούμενων:

159 προέρχονται από τη Φατάχ, το κυβερνών κόμμα της Παλαιστινιακής Αρχής

63 ανήκουν στη Χαμάς

16 είναι μέλη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

12 είναι είτε μέλη του κομμουνιστικού Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, είτε ανήκουν σε άλλες οργανώσεις είτε δεν συνδέονται με αυτές

Η λίστα αναφέρει ότι 142 από τους κρατούμενους θα απελαθούν ενώ οι υπόλοιποι θα επιστρέψουν είτε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεκαπέντε, εξ αυτών μάλιστα, έχουν ισραηλινή υπηκοότητα.