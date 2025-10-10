Ο Νετανιάχου απειλεί ξανά με πόλεμο αν δεν παραδώσει τα όπλα η Χαμάς

Μπορεί το Ισραήλ να έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» για την έναρξη του πρώτου σταδίου της εκεχειρίας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις προθέσεις της παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα, συνεχίζοντας να ασκεί πίεση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί, προειδοποιώντας παράλληλα ότι αν δεν παραδώσει τα όπλα, «θα αντιμετωπίσει έναν νέο πόλεμο».

48 όμηροι επιστρέφουν

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν τις επόμενες ημέρες και ότι ελπίζει πως η χώρα του θα γιορτάσει ήδη από το βράδυ της Δευτέρας «μία ημέρα εθνικής χαράς».

«Πριν από δύο χρόνια, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά (η χαρά της Τορά) έγινε ημέρα εθνικού πένθους. Φέτος, με τη βοήθεια του θεού, το Σιμχάτ Τορά θα γίνει ημέρα εθνικής γιορτής, χαράς για την επιστροφή όλων των αδελφών ομήρων», δήλωσε ο Νετανιάχου απευθυνόμενος από τηλεοράσεως στους Ισραηλινούς. Φέτος, η γιορτή του Σιμχάτ Τορά αρχίζει το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι από τους 48 ομήρους (47 που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 και έναν στρατιώτη που σκοτώθηκε το 2014 και η σορός του βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς), 20 είναι ζωντανοί και 28 νεκροί, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά επισήμως τον θάνατο δύο ομήρων (ενός νεπαλέζου φοιτητή και ενός ισραηλινού στρατιώτη).

Παραμένει σε σημεία της Γάζας ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας ότι πολλές ζώνες του θύλακα παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» μετά την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός στις 12.00 τοπική ώρα σήμερα και την αναδίπλωση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Στον βόρειο τομέα της Γάζας, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση των περιοχών των πόλεων Μπέιτ Χανούν, Μπέιτ Λάχια, Σουτζάγια (συνοικία της πόλης της Γάζας) και άλλων ζωνών όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ισραηλινών δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνταγματάρχη Αβιχάι Αντραΐ, του αραβόφωνου εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού.

Στον νότιο τομέα του θύλακα, «είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η προσέγγιση στη ζώνη του συνοριακού περάσματος της Ράφα (στα σύνορα με την Αίγυπτο), στον Διάδρομο της Φιλαδελφείας (κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων) , καθώς και σε όλες τις ζώνες συγκέντρωσης (ισραηλινών) δυνάμεων στη Χαν Γιούνες», τη μεγάλη πόλη του νοτίου τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Δημοσιογράφοι στη Νουσεϊράτ, στον κεντρικό τομέα του θύλακα, μεταδίδουν ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι πορεύονται προς τον βορρά του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Μία σχεδόν συνεχής φάλαγγα χιλιάδων Παλαιστινίων κινείται κατά μήκος του παραλιακού οδικού άξονα Αλ-Ρασίντ με κατεύθυνση τον βόρειο τομέα του θύλακα και λίγα αυτοκίνητα κινούνται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση ανάμεσα στο πλήθος.