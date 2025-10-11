Γάζα: Η χαρά της επιστροφής μετατρέπεται σε θλίψη στη θέα των ερειπίων - «Δεν ξέρουμε πού θα πάμε»

Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της Γάζας ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής με την καρδιά τους γεμάτη χαρά. Αυτή η χαρά όμως, μετατρέπεται γρήγορα σε θλίψη. Στη θέα των ερειπωμένων σπιτιών που αντικρίζουν καθώς φτάνουν στην πόλη, η καρδιά «σφίγγεται».



Τα απομεινάρια από το σφυροκόπημα του Ισραήλ, τους γεμίζουν απελπισία κι αυτή η απελπισία μετατρέπεται σε θρήνο, καθώς θα ξεκινήσει το μακάβριο έργο της ανάσυρσης χιλιάδων θυμάτων των βομβαρδισμών, που βρίσκονται κάτω από τα χαλάσματα.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι διέσχισαν την ερημιά της Γάζας για να επιστρέψουν στα ερείπια των εγκαταλελειμμένων σπιτιών τους, από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία κι αφού τα ισραηλινά στρατεύματα ξεκίνησαν να αποχωρούν βάσει της πρώτης φάσης της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Palestinians returned to the ruins of their abandoned homes in northern Gaza a day after a ceasefire took effect https://t.co/3kDhLDBaz2 pic.twitter.com/jmSl43pVma — Reuters (@Reuters) October 11, 2025

Μια τεράστια φάλαγγα ανθρώπων κατευθύνθηκε πεζή βόρεια, κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, με θέα τις αμμώδεις παραλίες προς την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη αστική περιοχή του θύλακα, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε δεχθεί μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Το ανθρώπινο ποτάμι της επιστροφής

Καθώς η μέρα περνούσε και γινόταν σαφές ότι τα στρατεύματα δεν μπλόκαραν πλέον τους δρόμους που οδηγούσαν στις πόλεις, η αρχική «σταγόνα» μετατράπηκε σε ένα κύμα Παλαιστινίων που επέστρεφαν από αυτοσχέδιους καταυλισμούς με σκηνές στα σπίτια που άφησαν πίσω.



Ο 40χρονος Mahdi Saqla λέει στο Reuters ότι η οικογένειά του αποφάσισε να ξεκινήσει βόρεια προς την πόλη της Γάζας μόλις άκουσε την είδηση της εκεχειρίας.

«Φυσικά και δεν υπάρχουν σπίτια - έχουν καταστραφεί», λέει. «Αλλά είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε εκεί που ήταν τα σπίτια μας, έστω και πάνω στα ερείπια. Αυτό είναι επίσης μεγάλη χαρά. Για δύο χρόνια, υποφέρουμε, εκτοπισμένοι από τόπο σε τόπο».

REUTERS/Ramadan Abed

«Δόξα τω Θεώ που το σπίτι μου στέκει ακόμα όρθιο», λέει ο 40χρονος Ismail Zayda, ο οποίος επέστρεψε στην περιοχή Sheikh Radwan της πόλης της Γάζας. «Αλλά το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν καταστραφεί».



Στον νότο, οι άνθρωποι περπατούν μέσα στο σκονισμένο σεληνιακό τοπίο, που κάποτε ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, η Χαν Γιουνίς, την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις ισοπέδωσαν. Οι περισσότεροι περπατούν σιωπηλοί.



Ο Ahmed al-Brim σπρώχνει ένα ποδήλατο με δέσμες από ξύλα δεμένα μπροστά και πίσω: η οικογένειά του χρειάζεται τα καυσόξυλα για να μαγειρέψει.

«Πήγαμε στην περιοχή μας. Ισοπεδώθηκε. Δεν ξέρουμε πού θα πάμε μετά από αυτό», λέει. «Δεν μπορέσαμε να βρούμε έπιπλα, ούτε ρούχα, ούτε τίποτα, ούτε καν χειμωνιάτικα ρούχα. Δεν έχει μείνει τίποτα».

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές δήλωσαν ότι ιατρικές ομάδες κατάφεραν να ανασύρουν 100 πτώματα από περιοχές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας μετά την υποχώρηση του στρατού.

«Όλοι έχουν κουραστεί από τις μάχες»

Ακόμα και καθώς οι κάτοικοι της Γάζας επιστρέφουν στα σπίτια τους, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το εάν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη βάσει του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Όλοι έχουν κουραστεί από τις μάχες». Είπε ότι πιστεύει πως υπάρχει «συναίνεση» για τα επόμενα βήματα, αλλά παραδέχτηκε ότι ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει ακόμη να διευθετηθούν.

Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί»

Ο Νετανιάχου από την πλευρά του, απείλησε με επιστροφή στη βία. «Η Χαμάς συμφώνησε με την εκεχειρία μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στο λαιμό της και να είναι ακόμα στο λαιμό της... Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί... Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, τόσο το καλύτερο. Και αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», είπε.



Αξιωματούχοι της Χαμάς εμφανίστηκαν εξίσου επιφυλακτικοί. Ο Basem Naim, ανώτερος ηγέτης της μαχητικής οργάνωσης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News την Παρασκευή (10/10) ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί, σε αντίθεση με το σχέδιο Τραμπ.



«Τα όπλα μας θα παραδοθούν μόνο στα χέρια ενός παλαιστινιακού κράτους και οι μαχητές μας μπορούν να ενσωματωθούν στον παλαιστινιακό εθνικό στρατό», δήλωσε ο Naim.

Στο Ισραήλ ο Τραμπ

Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι προετοιμάζεται για την επίσκεψη του Τραμπ τη Δευτέρα (13/10), η οποία -σύμφωνα με αξιωματούχους- περιλαμβάνει ομιλία στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ. Αυτή μάλιστα θα είναι η πρώτη ομιλία που θα εκφωνήσει πρόεδρος των ΗΠΑ από την εποχή του Τζορτζ Μπους του νεότερου το 2008.



Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι αναμένεται να είναι παρόντες και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες. Το Axios ανέφερε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα ενώ βρίσκεται στην Αίγυπτο.

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ

Η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία ενός διεθνούς φορέα - του «Συμβουλίου Ειρήνης» - που θα διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας. Το σχέδιο προβλέπει την ηγεσία του από τον Τραμπ και περιλαμβάνει τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.