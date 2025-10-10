Συμφωνία για την Γάζα: Πώς θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων - Διέρρευσε το έγγραφο

Σε έξι διακριτά βήματα συνίσταται η συμφωνία για την απελευθέρωση των ζώντων Ισραηλινών ομήρων, την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων και την επιστροφή των λειψάνων νεκρών και από τις δυο πλευρές, σύμφωνα με αντίγραφο της συμφωνίας που διέρρευσε στην ΠλατφόρμαΧ/Twitter. Η συμφωνία αναφέρει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 72 ώρες μετά την αποχώρηση του IDF.

Το κείμενο αναφέρεται σε μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η οποία φέρεται να υπογράφηκε στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές.

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title "Comprehensive End to the Gaza War" - including the signature of the mediators. More details of my story - at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το κείμενο της συμφωνίας για τους ομήρους

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan δημοσίευσε ένα αντίγραφο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times Of Israel, το έγγραφο, με τίτλο «Βήματα Εφαρμογής για τον «Ολοκληρωτικό Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα» του Προέδρου Τραμπ», περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού ηγέτη για «τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και ότι τα μέρη έχουν συμφωνήσει να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα προς αυτόν τον σκοπό».

Το δεύτερο βήμα δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης», η οποία συνεδριάζει επί του παρόντος για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να σταματούν.

Το τρίτο βήμα ζητά την «άμεση έναρξη πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «ο IDF θα αποσυρθεί σε συμφωνημένες γραμμές σύμφωνα με τον χάρτη Χ που επισυνάπτεται στο παρόν, και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Ο IDF δεν θα επιστρέψει σε περιοχές από τις οποίες έχει αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία».

Πότε απευλευθερώνονται οι ζωντανοί Ισραηλινοί απαχθέντες

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα λάβει χώρα «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζώντες και αποθανόντες, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Ενώ δηλώνει ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος 72 ωρών, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος ζητά «τη θέσπιση ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών... για τυχόν αποθανόντες ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή λείψανα κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι τα λείψανα όλων των ομήρων θα εκταφούν πλήρως και με ασφάλεια και θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Ταυτόχρονη απελευθέρωση Ισραηλινών και Παλαιστίνιων

Η επόμενη υποπαράγραφος αναφέρει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους συνημμένους καταλόγους», ακολουθούμενη από άλλη υποπαράγραφο που δηλώνει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που έχει συμφωνηθεί μέσω των μεσολαβητών και μέσω του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα που αναφέρεται είναι ότι «θα συγκροτηθεί μια ειδική ομάδα εργασίας (task force) από εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και άλλων χωρών που θα συμφωνηθούν από τα μέρη, για την παρακολούθηση της εφαρμογής με τις δύο πλευρές και τον συντονισμό μαζί τους».