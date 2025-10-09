Τραμπ: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα - Δευτέρα ή Τρίτη απελευθερώνονται οι όμηροι»

Με έκδηλη την ικανοποίηση για την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέες «πανηγυρικές» δηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου και για τους ομήρους.

Λίγο πριν ξεκινήσει η όγδοη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Τερματίσαμε τον πόλεμο στη Γάζα. Πιστεύω πως πρόκειται για μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια. Οι υπογραφές θα πέσουν στην Αίγυπτο», τόνισε ενώ αναφερόμενος στους ομήρους υποστήριξε ότι «θα απελευθερωθούν Δευτέρα ή Τρίτη».

Εκθείασε Ερντογάν

Συνεχίζοντας, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως η πόλη της Γάζας θα ξαναχτιστεί και πως «η επίθεση που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν έπαιξε ρόλο στην συμφωνία στη Γάζα. Η Χαμάς έχει χάσει πιθανότητα 70.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μια μεγάλη τιμωρία. Ο Πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Ήταν εξαιρετικός» είπε χαρακτηριστικά ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια συμφωνία ειρήνης και στο μέτωπο της Ουκρανίας. «Νομίζω θα πετύχουμε ειρήνη και στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία», υπογράμμισε.

Απορρίφθηκε το σενάριο για... στάση Τραμπ στη Γάζα

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, έγιναν συζητήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει στάση στην πόλη της Γάζας, ωστόσο αυτό το σενάριο έχει πλέον επίσημα αποκλειστεί, αφού η κατάσταση παραμένει ακόμη ρευστή. Ωστόσο, το ταξιδιωτικό σχέδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να μεταβεί στο Ισραήλ και την Αίγυπτο την Κυριακή ή Δευτέρα ενώ πιθανότατα δεν θα διανυκτερεύσει στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στο Ισραήλ ενόψει της συνεδρίασης της κυβέρνησης για την έγκριση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η επικοινωνία Τραμπ-Σίσι και η έγκλιση να παραστεί ο Αμερικανός στην Αίγυπτο

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τον προσκάλεσε να παραστεί στην τελετή που θα φιλοξενηθεί στην Αίγυπτο για να εορταστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας, ο Σίσι τόνισε ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν όλα τα στάδια της συμφωνίας και προέτρεψε τον Τραμπ να τη στηρίξει και να επιβλέψει την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος είπε επίσης στον Τραμπ ότι «του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης».