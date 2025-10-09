Ο Νετανιάχου «έδωσε» το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ με ΑΙ φωτογραφία - «Το αξίζει!»

Εδώ και καιρό ο Αμερικανός πρόεδρος επαίρεται για τις κινήσεις που έχει κάνει προκειμένου να σταματήσει τους πολέμους που «εξουθενώνουν» χώρες και λαούς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες που υποστηρίζει με θέρμη αυτή την προοπτική και το έδειξε με τον πιο παραστατικό τρόπο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου έκανε μια ανάρτηση όπου υπάρχει η φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα (υπερμεγέθες) μετάλλιο Νόμπελ στο λαιμό καθώς ο ίδιοςκαι άλλοι τριγύρω του επαινούν τον Αμερικανό πρόεδρο.



«Δώστε στον Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης – το αξίζει!» γράφει ο Νετανιάχου στο X, σχολιάζοντας τη φωτογραφία που ανέβασε η οποία - προφανώς - δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγινε μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας και της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα σήμερα το πρωί. Εξάλλου ο ίδιος έχει ήδη προτείνει τον πρόεδρο για το βραβείο Νόμπελ, το οποίο ο Αμερικανός ηγέτης δεν έχει κρύψει ότι επιθυμεί να κερδίσει.

Στο Ισραήλ, πάντως, φαίνεται πως αποδίδουν τα εύσημα στον Αμερικανό πρόεδρο για τις κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα, με τις οποίες άνοιξε το δρόμο για την επιστροφή των ομήρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεχωρίζει το έργο «Νόμπελ για Τραμπ» (Nobel 4 Trump) που δημιουργήθηκε από τον αγροτικό καλλιτέχνη Πίτερ Γουίνερ και είναι γραμμένο σε ένα χωράφι, κοντά στο Κιμπούτς Μαόζ Χαΐμ.

Το «μήνυμα» αυτό δημιουργήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.