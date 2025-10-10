Ποια είναι η Maria Corina Machado: Στη Βενεζουέλα του Μαδούρο μάχεται διαρκώς για τη δημοκρατία

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στη Maria Corina Machado από τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον τελευταίο χρόνο, η νικήτρια αναγκάστηκε να ζει κρυμμένη, ωστόσο, παρά τις σοβαρές απειλές κατά της ζωής της, παρέμεινε στη χώρα, «μία επιλογή που ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους».

Σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Όταν οι αυταρχικοί καταλαμβάνουν την εξουσία, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζουμε τους θαρραλέους υπερασπιστές της ελευθερίας που ξεσηκώνονται και αντιστέκονται. Η δημοκρατία εξαρτάται από ανθρώπους που αρνούνται να παραμείνουν σιωπηλοί, που τολμούν να βγουν μπροστά παρά τον σοβαρό κίνδυνο και που μας υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται δεδομένη, αλλά πρέπει πάντα να υπερασπίζεται – με λόγια, θάρρος και αποφασιστικότητα».



Democracy is a precondition for lasting peace. However, we live in a world where democracy is in retreat, where more and more authoritarian regimes are challenging norms and resorting to violence.



Maria Corina Machado – awarded the 2025 #NobelPeacePrize – has spent years working… pic.twitter.com/URtYv9uBfV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Η πολιτική διαδρομή

Η Maria Corina Machado είναι πολιτικός και βιομηχανικός μηχανικός, η οποία σήμερα είναι ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα. Διετέλεσε εκλεγμένο μέλος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2011 έως το 2014.



Εισήλθε στην πολιτική το 2002 ως ιδρυτής και ηγέτης της ομάδας παρακολούθησης των εκλογών Súmate, μαζί με τον Αλεχάντρο Πλάζ. Είναι εθνική συντονίστρια του πολιτικού κόμματος Vente Venezuela. Το 2018, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 γυναικών του BBC. Το 2025, το περιοδικό Time την κατέταξε ως μία από τις 100 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον κόσμο.

Maria Corina Machado/IMAGO

Ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2012, αλλά έχασε τις προκριματικές εκλογές της αντιπολίτευσης από τον Ενρίκε Καπρίλες. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Βενεζουέλα το 2014, ήταν μία από τις ηγετικές προσωπικότητες στην οργάνωση διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο. Το 2019, εν μέσω της προεδρικής κρίσης στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε ότι θα κατέβαινε για δεύτερη φορά υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, εάν ο προσωρινός πρόεδρος Χουάν Γκουαϊδό καλούσε επιτυχώς εκλογές. Τελικά, ο Γκουαϊδό δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο του.

Ήταν υποψήφια για το κόμμα Vente Venezuela στις προκριματικές εκλογές της Ενωτικής Πλατφόρμας του 2023, αν και στις 30 Ιουνίου 2023 αποκλείστηκε για δεκαπέντε χρόνια από τον Γενικό Ελεγκτή της Βενεζουέλας. Ο αποκλεισμός της επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2024. Αφού κέρδισε τις προκριματικές εκλογές, η Machado ανακηρύχθηκε υποψήφια της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, αν και αντικαταστάθηκε από την Corina Yoris στις 22 Μαρτίου 2024. Η Yoris δεν μπόρεσε να εγγραφεί ως υποψήφια και αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον Edmundo González Urrutia.

Την 1η Αυγούστου 2024, η Machado δημοσίευσε μια επιστολή στην εφημερίδα The Wall Street Journal, στην οποία δήλωνε ότι είχε κρυφτεί «φοβούμενη για τη ζωή μου, την ελευθερία μου και εκείνη των συμπατριωτών μου από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο».

