Η Βενεζουέλα «εκδικείται» το Όσλο - Αινιγματική δήλωση Machado για «εγγυήσεις» στον Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα έκλεισε την πρεσβεία της στο Όσλο χωρίς να δώσει εξηγήσεις, λίγες μέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Maria Corina Machado.



«Η πρεσβεία της Βενεζουέλας μας ενημέρωσε ότι κλείνει τις πόρτες της χωρίς να δώσει εξήγηση», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Σεσίλι Ροάνγκ, στο AFP.



«Είναι λυπηρό. Παρά τις διαφορές μας σε διάφορα θέματα, η Νορβηγία επιθυμεί να διατηρήσει τον διάλογο με τη Βενεζουέλα και θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Verdens Gang, η οποία αποκάλυψε την πληροφορία, οι υπηρεσίες της πρεσβείας δεν απαντούσαν πλέον στο τηλέφωνο το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου. Τα τηλέφωνά της είχαν αποσυνδεθεί, όπως διαπίστωσε το AFP το βράδυ.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χωρίς να αναφερθεί στο βραβείο που έλαβε η Machado, την χαρακτήρισε «δαιμονική μάγισσα», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά από την κυβέρνηση.



«Θέλουμε ειρήνη και θα έχουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με ελευθερία, με κυριαρχία», δήλωσε ο Μαδούρο σε εκδήλωση για τον εορτασμό της ανακάλυψης της Αμερικής, που γιορτάζεται στη Βενεζουέλα ως Ημέρα Αντίστασης των Ιθαγενών.

«Η βράβευσή μου μοιραίο πλήγμα για την κυβέρνηση Μαδούρο»

Από την πλευρά της, η κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης δήλωσε βέβαιη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας «θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση» και είπε ακόμη πως είναι διατεθειμένη να του προσφέρει «εγγυήσεις», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένη.

Η ίδια εκτίμησε πως η βράβευσή της ήταν «μοιραίο πλήγμα» για την κυβέρνηση. «Λέμε πως είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε εγγυήσεις, τις οποίες δεν θα δημοσιοποιήσουμε παρά μόνο όταν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν επιμείνει να αρνείται οι συνέπειες θα είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Κανενός άλλου», διεμήνυσε.



«Έχουν συναίσθηση (οι κυβερνώντες) πως βρισκόμαστε στην τελική και αποφασιστική φάση (...) Τις τελευταίες ώρες, πολλοί σύντροφοί μας συνελήφθησαν, η καταστολή εντείνεται. Είναι ένας τρόπος να παραστήσουν ότι είναι δυνατοί», τόνισε η Machado.



«Όλος ο κόσμος ξέρει πως νικήθηκαν. Δείξαμε τον θρίαμβό μας», είπε ακόμη, αναφερόμενη στις προεδρικές εκλογές του 2024.



Η αντιπολίτευση παρουσίασε δική της καταμέτρηση από εκλογικά τμήματα, που κατ’ αυτή αποδείκνυε πως έγινε νοθεία από τον κρατικό μηχανισμό. Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο, που κατά την αντιπολίτευση είναι εντεταλμένο όργανο του προέδρου Μαδούρο, τον ανακήρυξε νικητή, χωρίς να παρουσιάσει αναλυτικά αποτελέσματα, επικαλούμενο πειρατεία στα συστήματα πληροφορικής του, που αμφισβητούν οι αντιπολιτευόμενοι.



Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Σημειώνουμε ότι η Ουάσιγκτον ανέπτυξε τον Αύγουστο τουλάχιστον οκτώ πολεμικά πλοία όχι μακριά από τα παράλια της Βενεζουέλας και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο και εξαπέλυσε πλήγματα στην Καραϊβική εναντίον τουλάχιστον τεσσάρων ταχύπλοων που κατά την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχαν απολογισμό τουλάχιστον 21 νεκρούς.



Πηγές ενήμερες για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης θεωρούν πως επίκεινται άμεσα πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Δεν θα κάνω υποθέσεις», απάντησε η Machado όταν ερωτήθηκε για την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική. «Αυτός που κήρυξε πόλεμο στους πολίτες της Βενεζουέλας είναι ο Νικολάς Μαδούρο», σημείωσε.

«Η εισβολή που γίνεται εδώ είναι αυτή των Κουβανών, των Ρώσων, των Ιρανών», είπε αναφερόμενη σε παραδοσιακούς συμμάχους της κυβέρνησης στο Καράκας, αλλά και «της Χεζμπολά, της Χαμάς, των καρτέλ των ναρκωτικών, των ανταρτών των FARC».



«Εμείς, οι πολίτες της Βενεζουέλας, δεν έχουμε όπλα, έχουμε τον λόγο, είμαστε οργάνωση πολιτών, έχουμε τη δυνατότητα να ασκούμε πίεση, να καταγγέλλουμε».

Η Machado αφιέρωσε το βραβείο της «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» αλλά και στον Aμερικανό πρόεδρο, εξηγώντας πως το έκανε σε αναγνώριση του γεγονότος ότι ο πρόεδρος Τραμπ κάνει αυτό το οποίο «ο λαός» θεωρεί «δίκαιο και απαραίτητο», για να δείξει «πόσο πολύ χρειάζεται η Βενεζουέλα τον ηγετικό ρόλο του και τον διεθνή συνασπισμό που έχει σχηματίσει».



«Έχουμε μεγάλο σεβασμό και συνεχή επικοινωνία» με την Ουάσιγκτον και «με πολλές άλλες κυβερνήσεις», συμπλήρωσε ενώ απέφυγε να αναφερθεί στο πόσο συχνές είναι οι επαφές και στη σύγκρουση για επιρροή που διεξάγεται, κατά διάφορα δημοσιεύματα, ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και στον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας, Ρίτσαρντ Γκρενέλ.

Ερωτηθείσα, δε, για το αν αναμένει εξέγερση στη χώρα της, απάντησε: «Έχουμε όλοι – πολίτες και στρατιωτικοί – ρόλο να διαδραματίσουμε και, σε κάθε περίπτωση, κάθε ενέργεια που σέβεται (τη νίκη που διεκδίκησε στις εκλογές η αντιπολίτευση) την 28η Ιουλίου θα είναι αποκατάσταση του Συντάγματος».

