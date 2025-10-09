Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Τα μεγαλύτερα ρίσκα της συμφωνίας - Πού μπορεί να «κολλήσει»

Μόνο μετά την έγκριση της συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων από το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα ξεκινήσει η εφαρμογή της, τόνισε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Σε αντίθεση με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης, το αντίστροφο χρονόμετρο των 72 ωρών θα ξεκινήσει μόνο μετά την έγκριση της συμφωνίας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, που αναμένεται κατά τις βραδινές ώρες», αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Υπενθυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης υπεγράφη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ οι διαπραγματεύσεις για την οποία πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου.

Η συμφωνία αυτή, την ανακοίνωση της οποίας έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφορά τη πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα. Ανακοινώνοντας τη συμφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ είπε: «Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή». «Όλα τα μέρη» θα αντιμετωπιστούν δίκαια, είπε ο Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε αυτά τα βήματα ως «τα πρώτα βήματα προς... μια διαρκή ειρήνη».

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία θα συμμετάσχει σε μια κοινή ομάδα εργασίας – μαζί με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο – η οποία θα συσταθεί για τον εντοπισμό των σωμάτων των νεκρών ομήρων στη Γάζα, των οποίων η θέση είναι άγνωστη, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο.

Πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι επόμενες ημέρες

Σε ανάλυσή του το BBC, επιχειρεί να σκιαγραφήσει πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα αναφορικά με την συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι εάν εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση, η συμφωνία θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, την είσοδο βοήθειας στη Γάζα και την απόσυρση του ισραηλινού στρατού σε μια συμφωνημένη γραμμή. Παράλληλα, οι IDF σημειώνουν ότι έχουν ήδη αρχίσει τις προετοιμασίες για την «προσαρμογή των γραμμών ανάπτυξης».

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα συνεδριάσει την Πέμπτη στις 5 μ.μ. (τοπική ώρα) για να συζητήσει και στη συνέχεια να ψηφίσει επίσημα το σχέδιο. Στην περίπτωση που λάβει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, τότε η εκεχειρία θα τεθεί σε άμεση ισχύ.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρει ότι τότε θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 72 ωρών για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα. Δύο υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι - ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff και ο Jared Kushner, πρώην ανώτερος σύμβουλος του προέδρου και γαμπρός του - θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ αργότερα απόψε, σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Την Παρασκευή, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από την Γάζα θα μπορούσε να διαρκέσει πιθανότατα λιγότερο από 24 ώρες.

Την Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι 20 όμηροι που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Μπορεί να «κολλήσει» ο τερματισμός του πολέμου;

Η εκεχειρία και η συμφωνία για τους ομήρους είναι σαφώς μια σημαντική εξέλιξη, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς μένουν ακόμη κρίσιμες λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν.

Αυτά τα «δύσκολα ζητήματα» περιλαμβάνουν το θέμα της παράδοσης των όπλων από τη Χαμάς, κάτι που έχει επανειλημμένα αρνηθεί να κάνει, καθώς και τα σχέδια για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Mahmoud Mardawi έγραψε στο λογαριασμό του στο X ότι οι διαφωνίες σχετικά με τους κρατούμενους που θα απελευθερώσει το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία. «Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πριν από την εφαρμογή της, αθετώντας τις λίστες απελευθέρωσης κρατουμένων σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τις συμφωνίες», γράφει.

Ο Μαρντάουι ισχυρίζεται ότι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τους κρατούμενους εκθέτει την αναξιοπιστία του Ισραήλ όσον αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων, την ανοικοδόμηση και την επαναλειτουργία των συνοριακών διαβάσεων προς και από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τα μεγαλύτερα ρίσκα της συμφωνίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας θα ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μέχρι σήμερα.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής να συζητήσει το αίτημα του Ισραήλ να παραδώσει τα όπλα της η μαχητική ομάδα. Μια παλαιστινιακή πηγή ανέφερε ότι η Χαμάς θα το απορρίψει όσο οι ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν παλαιστινιακό έδαφος.

Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες επιβεβαίωσαν ότι τα σημεία διαφωνίας περιλαμβάνουν τον μηχανισμό για την αποχώρηση του Ισραήλ, με τη Χαμάς να επιδιώκει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα που θα συνδέεται με την απελευθέρωση των ομήρων και εγγυήσεις για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Στη Γάζα, το Ισραήλ έχει μειώσει την ένταση της στρατιωτικής του εκστρατείας κατόπιν εντολής του Τραμπ, αλλά δεν έχει σταματήσει εντελώς τις επιθέσεις. Οι αραβικές χώρες υποστηρίζουν ότι το σχέδιο πρέπει να οδηγήσει τελικά στην ανεξαρτησία ενός παλαιστιανικού κράτους. Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα παραχωρήσει τη διακυβέρνηση της Γάζας μόνο σε μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση που θα εποπτεύεται από την Παλαιστινιακή Αρχή και θα υποστηρίζεται από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Απορρίπτει οποιοδήποτε ρόλο του Μπλερ ή ξένης κυριαρχίας στη Γάζα.

Πόσους κρατούμενους θα μπορούσε να απελευθερώσει το Ισραήλ;

Μέχρι και 1.950 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από τη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο BBC παλαιστινιακή πηγή. Αυτό θα περιλαμβάνει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές και 1.700 υπόπτους από τη Γάζα.