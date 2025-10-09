Κυριάκος Μητσοτάκης για συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: «Βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα»

Ως ένα «βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της στις εξελίξεις στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».