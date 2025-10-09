«Ναι» από Ισραήλ-Χαμάς στην πρώτη φάση του σχεδίου για τη Γάζα - Πότε απελευθερώνονται οι όμηροι

Έπειτα από πάνω από δύο χρόνια πολέμου, Ισραήλ και Χαμάς ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (9/10) ότι κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, βάσει του σχεδίου που προώθησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τη «διαρκή ειρήνη».

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η συμφωνία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στο ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο. Μόλις ψηφίσουν «ναι», το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί (από τη Γάζα) κάτι που θα διαρκέσει λιγότερο από 24 ώρες. Στη συνέχεια, η διορία των 72 ωρών για τους ομήρους. «Η εκτίμησή μας είναι ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται τη Δευτέρα».

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, ανέφερε πως τα μέρη «αποδέχθηκαν την πρώτη φάση» του πλαισίου, σημειώνοντας ότι «όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα» και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει δυνάμεις του σε γραμμή που προβλέπεται από τη συμφωνία ως «πρώτο βήμα» προς μια μακρόχρονη ειρήνη.

Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσε και το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ να κάνει λόγο για συμφωνημένους «όρους και μηχανισμούς» εφαρμογής της πρώτης φάσης: παύση των εχθροπραξιών, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων, καθώς και είσοδο εκτεταμένης ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι η συμφωνία «προβλέπει το τέλος του πολέμου» στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για «σπουδαία ημέρα για το Ισραήλ», ευχαριστώντας τον κ. Τραμπ και προαναγγέλλοντας συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για επικύρωση. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», έγραψε για τους ομήρους.

With God's help we will bring them all home.

Τραμπ: «Οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα»

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επίσημη υπογραφή της πρώτης φάσης αναμένεται να γίνει στην Αίγυπτο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι πιστεύει πως οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει μέχρι τη Δευτέρα», περιλαμβανομένων και σωρών νεκρών. Από τους 251 απαχθέντες της 7ης Οκτωβρίου 2023, 47 εκτιμάται ότι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων 25 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Το σχέδιο της Ουάσιγκτον, που παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει: κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση ομήρων εντός 72 ωρών, σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων και ρυθμίσεις ασφαλείας στη Γάζα. Κατά πηγές προσκείμενες στη Χαμάς, στο τραπέζι βρίσκονται χάρτες απόσυρσης και ανταλλαγές με κρατουμένους (μεταξύ άλλων ισοβίτες και πρόσφατα συλληφθέντες). Η Χαμάς ζητά «εγγυήσεις» ότι ο πόλεμος τερματίζεται οριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρέτισε τη συμφωνία ζητώντας «μόνιμη» παύση πυρός και πλήρη συμμόρφωση όλων με τους όρους, τονίζοντας την ετοιμότητα του ΟΗΕ για κλιμάκωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξη της ανοικοδόμησης.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση της 7/10/2023 προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων στο Ισραήλ, ενώ οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 67.183 ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΟΗΕ.