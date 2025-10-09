Ικανοποίηση Ερντογάν για συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Θα παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή της συμφωνίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

Ο Τούρκος πρόεδρος με ανάρτηση του ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ που ενθάρρυνε το Ισραήλ στην κατεύθυνση της εκεχειρίας, ενώ τόνισε ότι η Τουρκία η οποία συνέβαλλε στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα παρακολουθεί από κοντά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας.

Η ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που διεξήχθησαν στο Σαρμ Ελ Σέιχ και στις οποίες συνέβαλε και η Τουρκία, κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρυνθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ προς την κατεύθυνση της εκεχειρίας, καθώς και τις αδελφές χώρες, το Κατάρ και την Αίγυπτο, για τη σημαντική τους υποστήριξη στην επίτευξη της συμφωνίας.

Ως Τουρκία, θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία.

Παράλληλα, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας έως ότου ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος με γεωγραφική συνοχή, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο θερμή μου αγάπη τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας, που εδώ και δύο χρόνια υποφέρουν αφάνταστα, παλεύοντας για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους κάτω από απάνθρωπες συνθήκες· που έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, συγγενείς και φίλους τους, αλλά που, παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν έχουν κάνει πίσω από την αξιοπρεπή τους στάση.

Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και συμπαραστάτης των Παλαιστίνιων αδελφών μας· είθε να αναπαύσει τις ψυχές των μαρτύρων μας και να τους χαρίσει τον Παράδεισο.»