Ραγδαίες εξελίξεις για τη Γάζα: Στις 12:00 η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αίγυπτο για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Οι δυο πλευρές φαίνεται πως υιοθέτησαν το σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν από μια εβδομάδα.

Όπως όλα δείχνουν, στις 12:00 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) θα υπογραφεί η συμφωνία εφαρμογής του πρώτου σταδίου, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters που επικαλείται πηγές στην περιοχή.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Απελευθερώνονται οι 20 όμηροι

Παράλληλα, Ισραηλινοί διαπραγματευτές στην Αίγυπτο εξακολουθούν να εργάζονται για την οριστικοποίηση της λίστας των παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές ως αντάλλαγμα με τους ομήρους στη Γάζα

Η ανταλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών (δηλαδή έως τη Δευτέρα) από την εφαρμογή της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, το σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath, αναφέρει ότι η 72ωρη αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων θα ξεκινήσει μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στις συμφωνημένες γραμμές στη Γάζα, κάτι που θα πραγματοποιηθεί μόλις η συμφωνία επικυρωθεί από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η επικεφαλής του γραφείου του σαουδαραβικού καναλιού Al Arabiya στο Κάιρο, Ράντα Αμπού Αλ-Αζμ, αναφέρει ότι η Χαμάς έχει αρχίσει να μετακινεί τους ομήρους σε ασφαλείς τοποθεσίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παράδοσή τους τις επόμενες ημέρες.

Οι περίπου 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν όλοι ταυτόχρονα, αλλά πιστεύεται ότι κρατούνται σε διάφορες τοποθεσίες σε περιοχές στη βόρεια και κεντρική Γάζα.

Αποσύρονται τα ισραηλινά στρατεύματα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοινώνουν ότι έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για τη μερική απόσυρση των στρατευμάτων τους από τη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου και σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχειρησιακές προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας».



«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην περιοχή και προετοιμάζονται για οποιαδήποτε επιχειρησιακή εξέλιξη», προσθέτει ο στρατός.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου» εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ «διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν να ηγηθούν στην επιχείρηση για την επιστροφή των ομήρων με ευαισθησία και επαγγελματισμό» αλλά και «να είναι έτοιμες για οποιοδήποτε σενάριο», ανέφερε ο στρατός.