Υπεγράφη η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς-Ισραήλ - Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Τελ Αβίβ

Υπεγράφη λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ οι διαπραγματεύσεις για την οποία πραγματοποιήθηκαν στο Σαρμ Ελ Σεΐχ της Αιγύπτου.

Το διεθνές πρακτορείο Reuters επικαλέστηκε το αιγυπτιακό μέσο Al Qahera News το οποίο μετέδωσε πρώτο την είδηση.

Εκπρόσωποι του Κατάρ στην υπογραφή συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα / Reuters

Σύμφωνα με το Reuters που επικοινώνησε με ανώτατο αξιωματούχο του ισραηλινού στρατού, η επικρατέστερη ημερομηνία για την απελευθέρωση των 20 ομήρων που πιστεύεται ότι παραμένουν ζωντανοί, αλλά και των σορών των υπόλοιπων 27, είναι η Κυριακή χωρίς να αποκλείει και τη Δευτέρα.

Η Τουρκία θα συμμετάσχει σε κοινή ομάδα εργασίας για τον εντοπισμό σορών των ομήρων. H διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από κοινού με τις ΗΠΑ, το Κατάρ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, δήλωσε ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος.

Παράλληλα, ο στρατός της χώρας θα ολοκληρώσει το πρώτο μέρος μιας μερικής αποχώρησης από τον θύλακα εντός 24 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε πηγή που ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες του «ντιλ», σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Εκπρόσωποι της Χαμάς κατά τη διάρκεια της υπογραφής κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ στην Αίγυπτο / Reuters

Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Τελ Αβίβ

Με δάκρυα χαράς υποδέχτηκαν την υπογραφή της συμφωνίας οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας αλλά και του Τελ Αβίβ με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους.

«Δόξα τω Θεώ για την εκεχειρία, το τέλος της αιματοχυσίας και των δολοφονιών», δήλωσε ο Αμπντούλ Ματζίντ Αμπντ Ράμπο, ένας άνδρας στην πόλη Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας.

«Δεν είμαι ο μόνος που χαίρεται, όλη η Λωρίδα της Γάζας είναι χαρούμενη, όλος ο αραβικός λαός, όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος με την κατάπαυση του πυρός και το τέλος της αιματοχυσίας».

Κάτοικοι της Γάζας πανηγυρίζουν την υπογραφή της συμφωνίας Χαμάς - Ισραήλ / Reuters

Παιδιά στη Γάζα γιορτάζουν τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς / Reuters

Δείτε live εικόνα από τη Γάζα:

Στην «Πλατεία Ομήρων» του Τελ Αβίβ, όπου έχουν συγκεντρωθεί οικογένειες όσων απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο πριν από δύο χρόνια, η Εϊνάβ Ζαουγκάουκερ, μητέρα ενός ομήρου, ήταν εκστασιασμένη.

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, δεν μπορώ να εξηγήσω τι νιώθω... είναι τρελό», είπε. «Τι να του πω; Τι να κάνω; Να τον αγκαλιάσω και να τον φιλήσω», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον γιο της, Ματάν. «Απλώς πες του ότι τον αγαπώ, αυτό είναι όλο».

Δείτε live εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Γραφείο Νετανιάχου: Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί πριν τεθεί σε ισχύ

Παρόλο που το αιγυπτιακό Al Qahera News ανέφερε ότι η εκεχειρία έχει τεθεί σε ισχύ, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτό δεν θα συμβεί μέχρι να επικυρωθεί το βράδυ της Πέμπτης από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας και η κυβέρνηση του Ισραήλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνεδριάσεις σχετικά με τη συμφωνία στις 17:00 (ώρα Ισραήλ).

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ πρόκειται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ την Πέμπτη το βράδυ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονταν στην Αίγυπτο για τις συνομιλίες για τη συμφωνία.

Σίσι: Ιστορική στιγμή η υπογραφή της συμφωνίας

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Άμπντελ Φατάχ ελ Σίσι, δήλωσε λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας ότι «ο κόσμος βιώνει μια ιστορική στιγμή».

«Αυτή η συμφωνία δεν κλείνει μόνο το κεφάλαιο του πολέμου· ανοίγει επίσης την πόρτα της ελπίδας για τους λαούς της περιοχής για ένα μέλλον που ορίζεται από δικαιοσύνη και σταθερότητα», λέει για τις παλαιστινιακές φιλοδοξίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου χαιρετίζει επίση τις «πρόσφατες θετικές εξελίξεις στο Σαρμ Ελ-Σέιχ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου στη Γάζα».

Αιγύπτιοι εκπρόσωποι στην υπογραφή συμφωνίας Ισραήλ - Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα / Reuters

Έφτασαν 510 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Σχεδόν 510 φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν το βράδυ της Τετάρτης 08/10 στη Γάζα μέσω των ισραηλινών σημείων διέλευσης.

Ο αριθμός είναι σχεδόν ο διπλάσιος από τον ημερήσιο μέσο όρο που επιτρέπουν τα ισραηλινά στρατεύματα ημερησίως, σύμφωνα με τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων (COGAT) του Υπουργείου Άμυνας.

«Αυτός ο μεγάλος όγκος βοήθειας που εισήλθε ακολούθησε τις αργίες κατά τις οποίες τα περάσματα ήταν κλειστά από την ισραηλινή πλευρά», λέει η COGAT.

Ο ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι 600 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διανέμονται καθημερινά προκειμένου να σιτιστούν σωστά οι περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στον παλαιστινιακό θύλακα εν μέσω του πολέμου.

Μητσοτάκης: Βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα

Ως ένα «βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της στις εξελίξεις στην περιοχή.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου

Τη στήριξή της στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε η Ελλάδα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται, η ιστορική αυτή συμφωνία οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός, ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι «είναι επιτακτικό όλες οι πλευρές να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εφόσον αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργήθηκε και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, το επίτευγμα αυτό θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας».

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο χαρακτηρίζει καθοριστικό βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή.