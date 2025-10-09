Reuters: Συμμετοχή της Τουρκίας σε διεθνή ομάδα για τον εντοπισμό σορών Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα

Η Τουρκία αναμένεται να αναλάβει ενεργό ρόλο σε διεθνή αποστολή με στόχο τον εντοπισμό των σορών Ισραηλινών ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Όπως δήλωσε ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος, η Άγκυρα θα συμμετάσχει σε κοινή ομάδα εργασίας, η οποία συγκροτείται στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της ίδιας της Τουρκίας.

Η ομάδα αυτή θα έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, με αποστολή την ταυτοποίηση και επιστροφή των σορών στους συγγενείς των θυμάτων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την έναρξη των επιχειρήσεων, ούτε έχει αποσαφηνιστεί ποιο κράτος ή οργανισμός θα αναλάβει τον συντονισμό.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της.

Σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, η διπλωματική εμπλοκή της Τουρκίας υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να βάλει τέλος σε έναν πόλεμο που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα της Γάζας.