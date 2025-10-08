Ερντογάν: Ο Τραμπ μας είπε να πείσουμε τη Χαμάς - Ενδεχόμενο για παρουσία τουρκικού στρατού στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροπλάνο σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται στην Αίγυπτο για τη Γάζα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και το αίτημα του Αμερικανού προέδρου να υπάρξει επικοινωνία της Άγκυρας με τη Χαμάς, προκειμένου να πειστεί η ισλαμική οργάνωση να αποδεχτεί τη συμφωνία.

«Τόσο κατά την επίσκεψή μας στις ΗΠΑ όσο και στην πιο πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία, εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια λύση στην Παλαιστίνη. Ζήτησε συγκεκριμένα να συναντηθούμε με τη Χαμάς και να τους πείσουμε να αποδεχτούν την απόφασή τους. Επικοινωνήσαμε γρήγορα με τους ομολόγους μας για αυτό το θέμα. Του είπα ότι υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του κ. Τραμπ. Το καταστήσαμε επίσης σαφές στο κοινό. Η Χαμάς απάντησε λέγοντάς μας ότι ήταν έτοιμη για ειρήνη και διαπραγματεύσεις. Με άλλα λόγια, δεν προέβη σε καμία αντιφατική ρητορική».

Ανοιχτό για παρουσία τουρκικού στρατού στη Γάζα



Παράλληλα ο Τούρκος πρόεδρος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στη Γάζα στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι σε πρώτη φάση προέχει η αποκατάσταση υποδομών του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η αποκατάσταση των υποδομών της Γάζας, που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις, είναι επίσης μεταξύ των προτεραιοτήτων μας. Επιδιώκουμε έντονη διπλωματική δραστηριότητα προς το σκοπό αυτό. Είναι ζωτικής σημασίας η Γάζα να παραμείνει γη του παλαιστινιακού λαού. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι Παλαιστίνιοι να κυβερνήσουν τελικά τη Γάζα. Το ζήτημα του πώς θα επιτευχθεί η ασφάλεια και πώς θα δημιουργηθεί και θα λειτουργήσει μια δύναμη σταθεροποίησης μπορεί να αξιολογηθεί διεξοδικά. Ως εκ τούτου, αποδίδω μεγάλη σημασία στις διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Ο επικεφαλής του Εθνικού Οργανισμού Πληροφοριών μας θα είναι εκεί. Το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών έχει μεγάλη σημασία. Όταν είπα, "θα υποστηρίξουμε όλες τις προσπάθειες", έκανα αυτή τη δήλωση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανότητες».

«Η απομάκρυνση από τα F35 δεν έχει καμία νομιμότητα»

Όσον αφορά το θέμα των F35, ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομιμότητα στο αποκλεισμό της Τουρκίας από τα μαχητικά 5ης γενιάς.

«Υπάρχει συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ στην αμυντική βιομηχανία, όπως και σε κάθε άλλο τομέα. Διαπραγματευόμαστε με τις ΗΠΑ και για τα δύο θέματα για την ανάπτυξη αυτών των σχέσεων και αναμένουμε θετικά αποτελέσματα. Λάβαμε θετικά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση κατά τη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ. Θέσαμε το ζήτημα των F-35 ανοιχτά και ρητά. Επιπλέον, η Τουρκία είναι εταίρος σε αυτό το έργο, το έχει πληρώσει και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι λόγοι για την απομάκρυνσή μας από αυτό το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα. Ο κ. Τραμπ το έχει δηλώσει προηγουμένως έμμεσα. Οι απαραίτητες τεχνικές συζητήσεις για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων διεξάγονται σε όλα τα επίπεδα. Ελπίζουμε ότι τελικά, τόσο το ζήτημα των F-35 θα επιλυθεί όσο και οι κυρώσεις CAATSA θα αρθούν. Πρέπει να το πετύχουμε αυτό. Η επίσκεψή μας έχει εγκαινιάσει μια νέα εποχή στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις και έχει ενισχύσει περαιτέρω τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας.»

