Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ με φόντο το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, τόνισε ότι η Τουρκία επιταχύνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για ειρήνη, ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει στο παγκόσμιο όραμα ειρήνης και ότι ο τερματισμός των επιθέσεων του Ισραήλ είναι κρίσιμος για την επιτυχία των προσπαθειών για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή.

Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών και η κατάσταση στη Γάζα .

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η επίσκεψή τους στην Ουάσιγκτον ενίσχυσε περαιτέρω τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ειρήνη και την ηρεμία σε όλη την περιοχή, ειδικά στη Γάζα, και ότι καλωσορίζει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

