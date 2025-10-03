Η Άγκυρα αψηφά τον Τραμπ: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε ρωσικό φυσικό αέριο»

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN TURK, σημείωσε ότι η Τουρκία πρέπει να διασφαλίσει πρόσβαση σε όλους τους πόρους χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της κάλυψη, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με τη Ρωσία τις οποίες και θα τηρήσει.



«Δεν μπορούμε πούμε στους πολίτες μας ότι δεν έχουμε φυσικό αέριο. Για την ασφάλεια του εφοδιασμού μας, πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους χωρίς διακρίσεις. Έχουμε συμφωνίες με τη Ρωσία. Πλησιάζουμε τον χειμώνα. Πρέπει να προμηθευτούμε όλο το φυσικό αέριο που μπορούμε από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν».



Η δήλωση αυτή έρχεται ενώ έχει προηγηθεί η προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν να διακόψει την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αν θέλει να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F35.

Nέο γεωτρύπανο το 2026 για δραστηριότητα σε Μεσόγειο και Λιβύη

Ο Μπαϊρακτάρ, επίσης, προανήγγειλε την άφιξη του νέου γεωτρύπανου στην Τουρκία, αρχές του 2026 το οποίο θα είναι διαθέσιμο για γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Λιβύη.

«Και από την Πρωτοχρονιά, ένα πλοίο –ας πούμε εκτός Μαύρης Θάλασσας, όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και στη Λιβύη, εκεί επίσης–, δηλαδή κάτω από τα Στενά, θα είναι συνεχώς ενεργό με γεωτρήσεις».