Στον Λευκό Οίκο για δύο ώρες Τραμπ – Ερντογάν: F-35, κυρώσεις, πυρηνική συνεργασία και… Χάλκη

Μια συνάντηση που κράτησε πάνω από δύο ώρες και είχε όλα τα στοιχεία πολιτικού θρίλερ πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να τα λένε κεκλεισμένων των θυρών.

Στο τραπέζι έπεσαν βαριά χαρτιά: η πιθανή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, οι εξοπλισμοί, αλλά και η υπογραφή Μνημονίου Στρατηγικής Συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια – μια συμφωνία που , σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, και όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του flash.gr στην Κωνσταντινούπολη Νίκος Νανούρης, ανοίγει δρόμο για πυρηνικούς σταθμούς και μικρούς αντιδραστήρες στη γείτονα.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ μίλησε για «εξαιρετική» συνάντηση, αποκαλύπτοντας ότι η Τουρκία κλείδωσε συμφωνία-μαμούθ με την Boeing για περισσότερα από 200 επιβατικά αεροσκάφη, αξίας δισεκατομμυρίων.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.



Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da…

Η θερμή υποδοχή και οι αιχμές Τραμπ

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ερντογάν με φιλοφρονήσεις αλλά και υπαινιγμούς: «Ήμασταν φίλοι ακόμα κι όταν ήμουν σε εξορία, λόγω των στημένων εκλογών του 2020», είπε, προκαλώντας αίσθηση με το σχόλιό του.



Ο ίδιος δεν έκρυψε,όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον Δημήτρης Σουλτουγιάννης πως «ίσως και άμεσα» να αρθούν οι κυρώσεις για τα F-35, ενώ άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την πώληση Patriot και F-16. «Εκείνος χρειάζεται ορισμένα πράγματα, εμείς χρειαζόμαστε άλλα. Θα καταλήξουμε σε συμφωνία», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως παίζεται σκληρό παζάρι.

Το ρωσικό πετρέλαιο, η Ουκρανία και η «ουδέτερη» Τουρκία

Εντυπωσιακή ήταν και η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ κάλεσε την Άγκυρα να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» τον συνεχιζόμενο πόλεμο:

«Έχουν χαθεί εκατομμύρια ζωές. Για ποιο λόγο;» είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας ότι ο Ερντογάν έχει τη δύναμη να ασκήσει πραγματική επιρροή στον Πούτιν.

«Κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα»

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του Τραμπ σε πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, λέγοντας πως Ισραήλ και Χαμάς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τους ομήρους. «Νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Ελπίζω να το πετύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Χάλκη στο τραπέζι

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να ρίξει στο τραπέζι το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που παραμένει κλειστή από το 1971. Μάλιστα, τόνισε πως με την επιστροφή του στην Τουρκία θα επικοινωνήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.



Ο Τραμπ, παίρνοντας πάσα, αποκάλυψε ότι είχε πρόσφατα συνάντηση με στελέχη της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, λέγοντας: «Χρειάζονται βοήθεια. Και είπα ότι θα το αναφέρω».

Το «βαρύ» πακέτο της Άγκυρας

Στη συνάντηση έδωσε το παρών και το μισό τουρκικό υπουργικό συμβούλιο: οι υπουργοί Άμυνας, Εξωτερικών, Οικονομικών, Εμπορίου, Υγείας και Ενέργειας, αλλά και ο επικεφαλής σύμβουλος του Ερντογάν, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.



Το μήνυμα ήταν σαφές: η Άγκυρα ήρθε στην Ουάσινγκτον με «βαρύ» πακέτο διεκδικήσεων – από μαχητικά και εξοπλισμούς μέχρι ενέργεια και γεωπολιτικά παζάρια.