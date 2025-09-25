Η πρώτη συμφωνία από τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Μνημόνιο συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, με ανάρτηση του, ανακοίνωσε το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και αφορά την πυρηνική ενέργεια.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες από την στιγμή των υπογραφών της συμφωνίας για την πυρηνική ενέργεια.

Η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Ενέργειας:



«Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που θα εμβαθύνει περαιτέρω τη βαθιά ριζωμένη και πολυδιάστατη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Marco Rubio, παρουσία των ηγετών μετά τη συνάντηση, υπογράψαμε το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη Στρατηγική Πολιτική Πυρηνική Συνεργασία. Εύχομαι το έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας να αποφέρει αμοιβαία οφέλη και για τις δύο χώρες την επόμενη περίοδο».

Υπενθυμίζεται ότι τουρκικά μέσα έκαναν αναφορές τις προηγούμενες ημέρες περί επιθυμίας της Τουρκίας να προμηθευτεί μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.