ΗΠΑ: Επιστολή Ελληνοαμερικανών για τα τουρκικά F-16 και F-35 λίγο πριν το ραντεβού Τραμπ - Ερντογάν

Ο βουλευτής Κρις Πάππας (NH-01), μαζί με τον βουλευτή Γκας Μπιλιράκη (FL-12), τη βουλευτή Ντίνα Τίτους (NV-01) και τη βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη (NY-11), συμπροέδροι και αντιπρόεδροι της Ελληνικής Ομάδας, ηγήθηκαν μιας διακομματικής ομάδας συναδέλφων τους στέλνοντας μια επιστολή (την οποία συνυπογράφουν 20 βουλευτές) προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, αντιτιθέμενοι στις συζητήσεις της κυβέρνησης Τραμπ με την Τουρκία σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, παρά την κατοχή ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, προτρέποντας την κυβέρνηση να σεβαστεί και να τηρήσει το αμερικανικό δίκαιο πριν προχωρήσει σε μια τέτοια πώληση.

Η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F35 από την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 και επί του παρόντος υπόκειται σε κυρώσεις βάσει του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αμερικανών Αντιπάλων μέσω Κυρώσεων (CAATSA) λόγω της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν να αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας εδάφους-αέρος S-400, κατά άμεση παραβίαση του αμερικανικού δικαίου.



Τονίζοντας τον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, τα μέλη της διακομματικής ομάδας έγραψαν: «Οι κίνδυνοι ασφαλείας από την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία είναι γνωστοί. Το S-400 αποτελεί άμεση απειλή για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων τόσο του F-16 όσο και του F-35, επιτρέποντας στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να αποκτήσουν πληροφορίες για ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία των ΗΠΑ εάν λειτουργούν παράλληλα με αυτές τις πλατφόρμες».

«Σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ»

Τονίζοντας τις απαιτήσεις πιστοποίησης της κυβέρνησης προς το Κογκρέσο πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πώλησης, τα μέλη έγραψαν: «Εκτός από την CAATSA, το Κογκρέσο θέσπισε το Άρθρο 1245 του Νόμου περί Εθνικής Άμυνας για το Οικονομικό Έτος 2020... το οποίο επιβάλλει συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς σε οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία... Ωστόσο, δεν έχει παρασχεθεί τέτοια πιστοποίηση στο Κογκρέσο, ούτε η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια πιστοποίηση. Οποιαδήποτε πώληση ή μεταφορά αεροσκαφών F-35 ή σχετικών συστημάτων ελλείψει αυτής της πιστοποίησης θα αποτελούσε επομένως σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης αυτών των απαιτήσεων... θα αψηφούσε κατάφωρα την πρόθεση του Κογκρέσου».



Κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Το Κογκρέσο έχει σταθερά υποστηρίξει τους διακομματικούς περιορισμούς στην πρόσβαση της Τουρκίας στο F-35. Οποιαδήποτε κίνηση για την αντιστροφή αυτής της πολιτικής χωρίς πρώτα να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη από το νόμο πιστοποίηση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου και θα σήμαινε σε άλλους ότι η νομοθεσία και οι στρατηγικές αρχές των ΗΠΑ μπορούν να αγνοηθούν».