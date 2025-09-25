Πολιτική Νέα Υόρκη Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle)

Νέα Υόρκη: Η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Φωτό)

Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας είχαν στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός με την διορισθείσα νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την κ. Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου, στο περιθώριο συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council με θέμα την εμβάνθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε. με τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 

Υπενθυμίζεται πως η κ. Γκίλφοϊλ πήρε την περασμένη Πέμπτη το πράσινο φως από την ολομέλεια του Κογκρέσου για τον διορισμό της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. 

Δείτε τις φωτογραφίες 

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού 

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Νέα Υόρκη Κυριάκος Μητσοτάκης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle)

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader