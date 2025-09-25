Νέα Υόρκη: Η πρώτη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Φωτό)

Την πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την κ. Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου, στο περιθώριο συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council με θέμα την εμβάνθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε. με τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Γκίλφοϊλ πήρε την περασμένη Πέμπτη το πράσινο φως από την ολομέλεια του Κογκρέσου για τον διορισμό της ως νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

