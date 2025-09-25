Τουρκία: «Πόλεμος» Άγκυρας με FOX news στο παρά πέντε της συνάντησης Τραμπ -Ερντογάν

Κόντρα ανάμεσα στο Fox news και την Τουρκία ξέσπασε τις τελευταίες ώρες με αφορμή τη συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στο αμερικανικό δίκτυο και τα όσα είπε για το τέλους το πολέμου σε Γάζα και Ουκρανία αντίστοιχα.

To Γραφείο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκικής προεδρίας στην Ουάσιγκτον εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας ότι το νόημα για όσα είπε ο Ερντογάν για το τέλος των πολέμων στη Ρωσία και στην Ουκρανία, χάθηκε στη μετάφραση.

«Η εκτίμηση του Προέδρου Ερντογάν για το τέλος των πολέμων έχασε νόημα κατά τη μετάφραση. Στη συνέντευξη, ο Ερντογάν τόνισε ότι ο τερματισμός των πολέμων συνεπάγεται σοβαρές δυσκολίες και κόστος και εκτίμησε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ ως προς αυτό».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Bret Baier, μετέδωσε τόσο τη συνέντευξη όσο και τη δήλωση τη τουρκικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, λέγοντας: «Ο Τούρκος Πρόεδρος ήθελε να διευκρινίσει αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, ως Fox News, υποστηρίζουμε την ακρίβεια της μετάφρασής μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Μπρετ Μπάιερ στο Fox News τη Δευτέρα.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να τερματιστούν οι συγκρούσεις στην Παλαιστίνη και την Ουκρανία, είπε: «Ο κ. Τραμπ είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας". Τελείωσε; Όχι. Ομοίως, είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο της Γάζας". Τελείωσε; Όχι. Όταν εμπλέκεσαι σε αυτές τις διαδικασίες, πληρώνεις συγκεκριμένα τίμημα».



Μετά από αυτές τις δηλώσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προχώρησε σε μια σκληρή δήλωση αφήνοντας αιχμές κατά του Τούρκου προέδρου, «Οι ηγέτες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά όταν χρειάζεται μια λύση, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο. Ο Ερντογάν έρχεται επίσης να συναντηθεί με τον Πρόεδρο αυτή την εβδομάδα. Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον Τραμπ. Ακόμα και σήμερα, οι συναντήσεις μας συνεχίζονται και οι ηγέτες ουσιαστικά παρακαλούν να συμπεριληφθούν σε αυτές τις συνομιλίες».