Επίσκεψη Ερντογάν στον Λευκό Οίκο: Στόχος νέα αρχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις με φόντο τα F35

Mε στόχο να εγκαινιάσουν μια νέα αρχή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ντόναλντ Τραμπ, συναντιούνται σήμερα στις 18:00 στον Λευκό Οίκο ύστερα από έξι χρόνια σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας και στρατηγικών αναζητήσεων.



Η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στις ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «επαναφοράς» των σχέσεων Άγκυρας – Ουάσιγκτον, με στόχο την αποκατάσταση της στρατηγικής συνεργασίας και την άρση εμποδίων που δημιουργήθηκαν επί διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Στο τραπέζι 7 φλέγοντα ζητήματα

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επτά βασικά θέματα τίθενται επί τάπητος στο ιστορικό και πιο κρίσιμο όπως το χαρακτηρίζουν ραντεβού των τελευταίων ετών.

F-35

Η Τουρκία επιδιώκει την επιστροφή της στο πρόγραμμα των stealth μαχητικών F‑35, από το οποίο αποκλείστηκε λόγω της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S‑400. Η Ουάσιγκτον τηρεί επιφυλακτική στάση, ωστόσο η τουρκική πλευρά ελπίζει σε «παράθυρο διαλόγου» με τον Τραμπ. Μάλιστα αναζητείται φόρμουλα για τoυς S400 με ενδεχόμενη δέσμευση της Άγκυρας να μην τους χρησιμοποιήσει ποτέ, χωρίς ωστόσο να τους αποσύρει.



F-16 και εκσυγχρονισμός στόλου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιθυμεί να προχωρήσει η πώληση 40 νέων F‑16 αλλά και ο εκσυγχρονισμός 79 παλαιότερων, μια συμφωνία που είχε επιτευχθεί από την περίοδο του Τζο Μπάιντεν, ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ορισμένες δυσκολίες.



Εμπορικές σχέσεις

Ο στόχος που τίθεται είναι η αύξηση των ετήσιων εμπορικών συναλλαγών από 30 σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι δύο πλευρές εστιάζουν σε επενδύσεις, δασμούς και στρατηγικές συνεργασίες. Παράλληλα εξετάζεται η αγορά περίπου 300 Βoeing αεροσκαφών από την Τουρκία, ένα πακέτο που ενδέχεται να κοστίσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης αναμένονται να επικυρωθούν συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας.

Τρομοκρατία & κουρδικό ζήτημα

Η Άγκυρα θέτει ζήτημα συνεργασίας ΗΠΑ – Κούρδων (PYD/YPG) στη Συρία, τους οποίους θεωρεί «παραρτήματα» του PKK. Παράλληλα, ζητεί σκληρότερα μέτρα κατά του FETÖ, του δικτύου του Φετουλάχ Γκιουλέν.



Γάζα & Παλαιστινιακό

Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να ζητά από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη πίεση προς το Ισραήλ για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και προσωρινή κατάπαυση πυρός.



Ρωσία – Ουκρανία

Η Τουρκία αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της ως μεσολαβητής, αναζωπυρώνοντας την πρόταση για ειρηνευτικό διάλογο Μόσχας – Κιέβου.



Ισλαμοφοβία

Η τουρκική πλευρά θα θέσει ζήτημα ισλαμοφοβίας και ρατσιστικών επιθέσεων στη Δύση, με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την κινητοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων.



Παράλληλα στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και η επαναλειτουργία της Θεολογικής σχολής της Χάλκης, ένα θέμα το οποίο συζήτησε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Το «τζαρτζάρισμα» με Ρούμπιο και η ενόχληση για τα λόμπι

Την ίδια στιγμή στο παρά πέντε της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογο του, υπήρξε μια άτυπη κόντρα ανάμεσα σε Ερντογάν και Μάρκο Ρούμπιο στον αέρα του Fox news. Η δήλωση Ερντογάν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καταφέρει να τελειώσει κάποιον πόλεμο ενόχλησε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένας από τους πολλούς ηγέτες που παρακαλούν για μια συνάντηση με τον πλανητάρχη στον Λευκό Οίκο, μια δήλωση που προκάλεσε εκνευρισμό στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία.



Παράλληλα ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ενόχληση του μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τον ρόλο κάποιων λόμπι στις ΗΠΑ, εννοώντας το ελληνικό και το ισραηλινό που σύμφωνα με τον ίδιο κάνουν πόλεμο στην Τουρκία.



«Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν και ομάδες και λόμπι που διεξάγουν εκστρατείες κατά της Τουρκίας. Αυτές οι δομές αφενός ενοχλούνται από την ενίσχυση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων και αφετέρου δεν θέλουν να είστε επιτυχημένοι σε αυτά τα μέρη.

Γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που έχουν ως μοναδικό στήριγμα την εχθρότητα προς την Τουρκία και για ποιον εργάζονται.



Όσο η Τουρκία φωνάζει για το δίκαιο, όσο υπερασπίζεται την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στην περιοχή της, όσο υποστηρίζει τους καταπιεσμένους, ιδίως την Γάζα, τόσο αυξάνονται βέβαια και οι εκστρατείες φίμωσης και εκφοβισμού της χώρας μας και του εαυτού μας.», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.