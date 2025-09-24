Μήνυμα Μητσοτάκη σε Τουρκία για Chevron: «Αν κάποιες φορές δυσφορεί τότε... c'est la vie»

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά την αναβολή του ραντεβού του με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία για τις ενέργειες της Ελλάδας σχετικά με την έρευνα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι», είπε χαρακτηριστικά κατά της συζήτησης που είχε την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal», Emma Tucker, στο περιθώριο των εργασιών της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ακολουθεί χαρακτηριστικά ο διάλογος:

Emma Tucker: Ναι, πράγματι. Καθώς συζητούμε για γεωπολιτική, καταλαβαίνω ότι επρόκειτο να συναντήσετε τον Πρόεδρο Erdoğan της Τουρκίας αλλά η συνάντηση ματαιώθηκε. Είμαι σίγουρη ότι θα προγραμματιστεί ξανά. Όταν πραγματοποιηθεί, η συμφωνία με τη Chevron θα είναι στο τραπέζι; Τι ελπίζετε να συζητήσετε με τον Πρόεδρο Erdoğan;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, έχω συναντηθεί με τον Πρόεδρο Erdoğan επτά φορές από τότε που έγινα Πρωθυπουργός. Δεν επρόκειτο πάντα για εύκολες συναντήσεις, αλλά πάντοτε τάσσομαι υπέρ του να έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και να συζητάμε τα προβλήματα ανοιχτά.

Όσον αφορά στη Chevron, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία, ειλικρινά. Ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας νότια της Κρήτης, αυτό αναγνωρίζεται από τη Chevron και θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο.

Το να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Τουρκία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με την Τουρκία σε όλα τα θέματα. Εάν κάποιες φορές, εάν αυτό που κάνουμε προκαλεί κάποια δυσφορία στη Τουρκία, ας είναι. C'est la vie, όπως θα έλεγαν και οι Γάλλοι.

Αλλά θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί τους εποικοδομητικά και να προσπαθούμε να βρούμε project αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μιας και μιλήσαμε για τον τουρισμό, υποδεχτήκαμε περισσότερους από 100.000 Τούρκους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επειδή τους παρείχαμε είσοδο με βίζα express. Κι αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα πρότζεκτ σε επίπεδο πολιτών που καταδεικνύει ότι όταν πρόκειται για τις σχέσεις μας ως λαών, μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σ’ αυτή τη σχέση για να επιλύσουμε…

Emma Tucker: Στο ξενοδοχείο όπου έμενα ήταν και μια δραστήρια οικογένεια Τούρκων, οπότε….

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζω πολλούς Τούρκους που επέλεξαν τη Ελλάδα για τις διακοπές τους και είναι καλοδεχούμενοι.