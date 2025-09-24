Γεραπετρίτης: «Δεν ευδοκίμησε προσπάθεια για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, θα συνεχιστεί ο διάλογος»

Κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας διεργασιών της 80ης συνόδου του ΟΗΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σχετικά με την ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογο του Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη καθώς και με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της μονής Σινά.

Σε ερώτηση που δέχτηκε σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο Αιγαίο η ακύρωση του «τετ α τετ» των δυο ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «υπήρξε μία προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Είναι προφανές ότι υπήρξε αλλαγή προγραμμάτων λόγω επιγενόμενων συναντήσεων, ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Έγινε σήμερα μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο διαθέσιμο χρόνο».

Συνεχίζοντας τα λεγόμενά του, υπογράμμισε πως «αυτό πιθανότατα δεν ευδοκιμεί. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος. Το αντίθετο. Εκείνο, το οποίο νομίζω έχουμε καταφέρει με την Τουρκία, είναι να υπάρχει ένας δομημένος διάλογος, ο οποίος θα αναγνωρίζει την αξία της επικοινωνίας, έτσι ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Θα υπάρξει η ευκαιρία στο επόμενο διάστημα να υπάρξει συνάντηση των δύο ηγετών».

Το ραντεβού για τη Μονή Σινά

Επιπλέον, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην συνάντηση που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του για το ζήτημα της Μονής Σινά, εξηγώντας: «Με την Αίγυπτο έχουμε μια στρατηγική συνεργασία, η οποία είναι πολύ βαθιά και αναπτύσσεται στον χρόνο. Είναι πολλά τα ζητήματα, τόσο τα διμερή, όσο και τα περιφερειακά. Για εμάς η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός εταίρος και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρούμε κοινές συμμαχίες, κοινές πολιτικές για να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «ειδικότερα για το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, θα ήθελα να αναφέρω ότι μετά την εκκλησιαστική εξομάλυνση που υπήρξε στην εσωτερική διοίκηση της Μονής, συνεχίζουμε την προσπάθεια με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου, έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα της Μονής, θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της εις το διηνεκές. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη τεχνική συζήτηση. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο ανατρέχει αιώνες. Η προσπάθειά μας είναι το επόμενο διάστημα να βρεθεί η λειτουργική εκείνη λύση, έτσι ώστε το Μοναστήρι να διατηρήσει αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του».