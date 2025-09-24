Νέα Υόρκη: Τι σημαίνει για την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών το «ραντεβού γιοκ» από τον Ερντογάν

Η χθεσινή αναβολή, που τελικώς εξελίχθηκε σε ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, με υπαιτιότητα της Τουρκίας αποτελεί ακόμη ένδειξη της αλλαγής στο ύφος και πιθανώς στις προτεραιότητες της τουρκικής ηγεσίας. Προς το παρόν οι άγνωστες μεταβλητές της νέας ελληνοτουρκικής εξίσωσης είναι πολύ περισσότερες από τις αβεβαιότητες.

Η αναβολή του ραντεβού, προσχηματική ή μη, έρχεται να προστεθεί στα σύννεφα, που έχουν συγκεντρωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από τον ουρανό στο Αιγαίο: από τον Εθνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων έως τη συμφωνία με τη Chevron και την επαναπροσέγγιση με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες, η τουρκική ηγεσία δεν κρύβει την ενόχληση της για τις ελληνικές πρωτοβουλίες και επαναφέρει σταδιακά, αλλά με συνέπεια τη γνωστή αναθεωρητική της ατζέντα. Το ερώτημα του ενός εκατομμύριου δολαρίων είναι κατά πόσον η Άγκυρα θα επιχειρήσει να μεταφέρει επί του πεδίου την επιθετική ρητορική, που έχει υιοθετήσει προσφάτως, κάτι, που θα φανεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση

Στην Αθήνα αντιλαμβάνονται ότι η περιρρέουσα διεθνής ατμόσφαιρα επηρεάζει τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο ακτές του Αιγαίου. Έχοντας αναθαρρήσει επί προεδρίας Τραμπ, ο Ερντογάν επιχειρεί να καταστήσει την Τουρκία «τροχονόμο» όλων των ενεργειακών και μη εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σαφές, επίσης, ότι το κέντρο βάρους της τουρκικής διπλωματίας πέφτει στο μπρα ντε φερ με το Ισραήλ για την κυριαρχία στη Συρία, αλλά και στην ενίσχυση των τουρκικών αμυντικών δυνατότητων, επιδίωξη, που περνά από το Λευκό Οίκο και τις Βρυξέλλες.

Χωρίς να υποτιμά το αυριανό ραντεβού Τραμπ -Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, προϊόν εν πολλοίς του πακτωλού των δισεκατομμυρίων δολαρίων, που έστρωσε στα πόδια του Αμερικανού προέδρου ο Τούρκος ομόλογος του, η Αθήνα δεν αναμένει θεαματικές εξελίξεις, ιδίως στο μέτωπο των F – 35, όπου τυχόν επανάληψη των αγαθών αμερικανικών προθέσεων θα είναι περισσότερο για το θεαθήναι.

Σε κάθε περίπτωση το σήκουελ…των αναβολών προγραμματισμένων ή μη ελληνοτουρκικών ραντεβού κορυφής από τις αρχές του έτους και μετά δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη διατήρηση των «ήρεμων νερών», πλαίσιο, που έδωσε τον τόνο στις διμερείς σχέσεις από το Φεβρουάριο του 2023 έως σήμερα.

Εξάλλου, από τη ζέση με την οποία θα επιδιώξει η Τουρκία επαναπρογραμματισμό της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στο αμέσως προσεχές διάστημα θα διαφανούν και οι πραγματικές προθέσεις της Άγκυρας. Αν και ο τρόπος της αναβολής του χθεσινού ραντεβού ήταν άκομψος και προκάλεσε δυσφορία στην ελληνική αποστολή, η Αθήνα διαπνέεται από ρεαλισμό.

Όσο ξεκάθαρη είναι η βούληση της κυβέρνησης να κρατηθούν ζωντανοί οι δίαυλοι επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, στην Αθήνα είναι προετοιμασμένοι και για μία απευκταία επιδείνωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ούτως ή άλλως, μετά το περίφημο «Μητσοτάκης γιοκ» του Μαίου του 2022 ήλθε το Βίλνιους τον Ιούλιο του 2023 και η Διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, προδίδοντας το…ευμετάβλητο των διαθέσεων της τουρκικής ηγεσίας. Το βέβαιο είναι πως η Αθήνα καλείται να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις στην εθνική μας περίμετρο στο αμέσως προσεχές διάστημα. Προκλήσεις, που θα επηρεάσουν και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.