Δένδιας για 4η Belharra: Βέβαιος για τη στήριξη της Βουλής στην ισχυροποίηση του Πολεμικού Ναυτικού

Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εισάγεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την αγορά της 4ης φρεγάτας Belharra, με τον Νίκο Δένδια, σε δήλωσή του στις κάμερες, να τονίζει την ανάγκη η Eθνική Aντιπροσωπεία να στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη, όπως σημείωσε, να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το Πολεμικό Ναυτικό.

«Θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων την σύμβαση για την απόκτηση μίας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων Belharra στο επίπεδο Standard 2++», ανέφερε αρχικώς ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσθέτοντας πως η Belharra Standard 2++, «είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη».

Σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια, σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Standard 2, φέρει μία συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί, αφενός από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς και από την επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις σημαντικές βελτιώσεις την δυνατότητα αυτής της φρεγάτας, της τέταρτης, του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αλλά και μετά τον υπολοίπων τριών φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Κρουζ με δυνατότητα άνω των χιλίων χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι πιθανότατο ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου SCALP», συνέχισε ο υπουργός, δηλώνοντας βέβαιος πως «η Εθνική Αντιπροσωπεία θα στηρίξει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό».