Δένδιας από Ιταλία: Συμφωνία για 2+2 φρεγάτες Bergamini - Μπορούν να φέρουν πύραυλο ELSA

Για πλοία «με εξαιρετικές δυνατότητες και σε εξαιρετική κατάσταση» έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεννόησης (MOU) για 2+2 ιταλικές φρεγάτες FREMM κλάσης Bergamini.

Μετά τη συμφωνία με τους Ιταλούς για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο Έλληνας υπουργός τόνισε ακόμη: «Με την Ατζέντα 2030 το Πολεμικό Ναυτικό έχει περάσει στη νέα εποχή του. Τέσσερις φρεγάτες Belharra, 2+2 FREMM, εκσυγχρονισμένες οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, ένα πραγματικά σημαντικό ναυτικό που μπορεί να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ο κ. Δένδιας αποκάλυψε ότι η Αθήνα θα έχει επαφές με την κατασκευάστρια εταιρεία, την Fincantieri, καθώς «για εμάς θα ήταν σημαντικό να μπορούν να φέρουν τον στρατηγικό πύραυλο ELSA το οποίο θα φέρουν και οι φρεγάτες Belharra». Όπως είπε ο υπουργός, η εταιρεία έχει δηλώσει στην ελληνική πλευρά ότι είναι «απολύτως εφικτό» να τοποθετηθούν οι συγκεκριμένοι πύραυλοι στις Bergamini.

«Καταλαβαίνετε λοιπόν την τεράστια δύναμη αποτροπής που μπορεί να αποκτήσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Είναι πια σαφές: περνάμε σε μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε μια νέα εποχή για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Καλύπτουμε πολύ γρήγορα το τεράστιο κενό που άφησε η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών».

Φρεγάτα Bergamini του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού (φωτο: EPA/SHAHZAIB AKBER)

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο (Guido Crosetto). Η συνάντηση των δύο υπουργών έγινε σε φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ιταλίας, στην πόλη Λα Σπέτσια. «Συναντήθηκα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον Υπουργό Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων. Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας», έγραψε ο Νίκος Δένδιας στο Χ για την επαφή που είχε με τον Ιταλό ομόλογό του.

