Στην Ιταλία ο Δένδιας για τις «Bergamini» - Τα χαρακτηριστικά και το κόστος των ιταλικών φρεγατών

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση των μεταχειρισμένων φρεγατών κλάσης «Bergamini», με τον Νίκο Δένδια να βρίσκεται σήμερα στην Ιταλία για την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MOU) για την απόκτηση 2+2 πολεμικών πλοίων μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η τελετή υπογραφής του MOU μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του ομολόγου του, Γκουίντο Κροσέτο, θα πραγματοποιηθεί σε φρεγάτα του ιταλικού πολεμικού ναυτικού στη βάση της Λα Σπέτσια και θα σηματοδοτήσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, και παράλληλα την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Ρώμης.

Με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να έχει ανάψει το πράσινο φως και το πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών να έχει τεθεί τους προηγούμενους μήνες, στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα θα τεθεί επί τάπητος το πακέτο υποστήριξης, εκπαίδευσης και οπλισμού, με στόχο την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας. Το κόστος για τα δύο πλοία εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 480 εκατομμύρια ευρώ, με το τελικό ποσό όμως να καθορίζεται από τον οπλισμό που θα φέρουν, ενώ η πρώτη ιταλική φρεγάτα εκτιμάται πως θα μπορούσε να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2029.

Τα χαρακτηριστικά των «Bergamini»

Η κλάση «Bergamini» είναι η ιταλική παραλλαγή των FREMM, μιας κλάσης φρεγατών που σχεδιάστηκε από κοινού από τη γαλλική Naval Group και την ιταλική Fincantieri.

Η ευρωπαϊκή φρεγάτα πολλαπλών χρήσεων FREMM κλάσης «Bergamini» έχει πλήρες εκτόπισμα περίπου 6.500 τόνων, συνολικό μήκος 144 μέτρων, μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 27 κόμβους, αυτονομία 6.000 ναυτικά μίλια και πλήρωμα 145 άτομα. Μπορεί να εκτελεί αποστολές αντιαεροπορικής άμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου, επιφανειακού αγώνα και κρούσης κατά χερσαίων στόχων, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ότι αφορά τον οπλισμό και τα συστήματα, φέρει ραντάρ AESA KRONOS Grand Naval, σύστημα μάχης ATHENA, VLS Sylver A50 με πυραύλους Aster 15/30, αντιπλοϊκούς πυραύλους Teseo, πυροβόλο OTO Melara 127/64 Vulcano και δύο OTO 76/62, τορπίλες MU90 και έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας δύο ελικοπτέρων.