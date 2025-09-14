Belharra: «Ύψωση σημαίας» τον Δεκέμβριο στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ»-Τελική ευθεία για «ΝΕΑΡΧΟ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ»

Το ελληνικό πολεμικό πλοίο, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές, έχει επιστρέψει στη «ναυπηγική κλίνη» της Naval Group στη Λοριάν για προγραμματισμένες εργασίες. Στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να βγει εκ νέου στη θάλασσα για την τελική φάση των δοκιμών. Την ίδια στιγμη, κλιμακώτα καταφθάνουν στη Γαλλία τα υπόλοιπα στελέχη που αποτελούν το πρώτο πλήρωμα της φρεγάτας, καθώς το «final test» της «ΚΙΜΩΝ» θα γίνει με πλήρη επάνδρωση.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η «ύψωση σημαίας», η τελετή που σηματοδοτεί την επίσημη ενσωμάτωση του υπερσύγχρονου πλοίου στον Ελληνικό Στόλο και το αργότερο μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» θα αποπλεύσει από τη Λοριάν για το στρατιωτικό λιμάνι της Βρέστης, ώστε να παραλάβει μέρος του ισχυρού οπλισμού της, τους αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM-40 Block 3 και τους αντιαεροπορικούς Aster 30. Η «ΚΙΜΩΝ» αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας στα τέλη Δεκεμβρίου, το αργότερο τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

F-604 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ»: Εν αναμονή για τις υπογραφές

Την ίδια στιγμή, με τον Νίκο Δένδια να έχει ανακοινώσει από τον περασμένο Σεπτέμβριο την πρόθεση της χώρας να προχωρήσει στην αγορά και τέταρτης φρεγάτας Belharra, οι τεχνικές συζητήσεις μεταξύ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Naval Group έχουν ολοκληρωθεί. Πλεόν, απομένει το «πράσινο φως» της Ελληνικής Βουλής, καθώς απαιτείται τροποποίηση της αρχικής σύμβασης (τρεις φρεγάτες Belharra με option αγοράς και τέταρτης) ώστε οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην υπογραφή της νέας σύμβασης, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη.

Το τελικό κόστoς της F-604 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» φέρεται να αγγίζει τα 870 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο φόρτος όπλων, ενώ στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται πρόσθετα συστήματα για όλες τις ελληνικές Belharra.

Η φρεγάτα Belharra «ΦΟΡΜΙΩΝ»

Στην τελική ευθεία «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ»

Την ίδια στιγμή οι εργασίες στις υπόλοιπες δύο ελληνικές φρεγάτες συνεχίζονται στα ναυπηγεία της Naval Group και μετά την παράδοση της «ΚΙΜΩΝ» το ενδιαφέρον στρέφεται στην F-602 «ΝΕΑΡΧΟΣ». Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα βρίσκεται στη διαδικασία των εν όρμω δοκιμών και αναμένεται να ξεκινήσει τις εν πλω δοκιμές τους πρώτους μήνες του 2026. Με «οδηγό» την «ΚΙΜΩΝ» οι θαλάσσιες δοκιμές θα ολοκληρωθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα και το πολεμικό πλοίο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό μέσα στο 2026. Παράλληλα, μετά την καθέλκυσή της τον περασμένο Μάιο, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης συστημάτων στην F-603 «ΦΟΡΜΙΩΝ», με την τρίτη ελληνική Belharra να εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό επίσης την επόμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι οι φρεγάτες «ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Νίκου Δένδια, θα φέρουν τους πυραύλους SCALP NAVAL της MBDA. Το αποτελεσματικό βεληνεκές βολής τους -εκτοξευόμενοι από πλοίο- αγγίζει τα 1.400 χιλιόμετρα. Πρόκειται για έναν προηγμένο πύραυλο ακριβείας που χρησιμοποιείται κυρίως εναντίων στρατηγικών στόχων, όπως κέντρα επιχειρήσεων, στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια, αποθήκες όπλων και γέφυρες. Να σημειωθεί ότι τους αντίστοιχους πυραύλους SCALP-EG διαθέτει ήδη η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία με δυνατότητα φόρτωσης στα Mirage 2000-5 και τα μαχητικά Rafale.