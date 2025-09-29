Μητσοτάκης: Από τα «σύννεφα» των ελληνοτουρκικών, στις «φουρτούνες» του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών

Σε διπλό ταμπλό είναι υποχρεωμένος να κινηθεί εφεξής ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επιστρέφει στα καθ' ημάς μετά τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Όπως ήταν αναμενόμενο ως ένα βαθμό, το αίτημα από τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για την εκταφή των σορών, που μονοπώλησε την εσωτερική επικαιρότητα τα τελευταία 24ώρα, αλλά και η έναρξη της λειτουργίας της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισκίασαν το θετικό αφήγημα της κυβέρνησης μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, η νέα πραγματικότητα στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και το ραντεβού Τραμπ – Ερντογάν στο Λευκό Οίκο υποχρεώνει την Αθήνα να αναπροσαρμόσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική της, καθώς η «σταθερά» των «ήρεμων νερών» τα τελευταία 2 χρόνια τίθεται πλέον εν αμφιβόλω.

Στο εσωτερικό το Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζει ότι η επιμονή στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και πρωτίστως η αποτελεσματικότητα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί την καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια της αντιπολίτευσης να κατευθύνει τη δημόσια συζήτηση στην τραγωδία των Τεμπών σε ένα remake του «συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών», που κλόνισε σοβαρά την κυβέρνηση στις αρχές του έτους, όπως το θέτει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας.

Από την πρώτη στιγμή στην κυβέρνηση αποφάσισαν να κινηθούν σε δύο παράλληλες πορείες: αφ' ενός να καταστήσουν σαφή τη συμπαράσταση τους προς τους συγγενείς των θυμάτων και αφ' ετέρου να μην φλερτάρουν με θεσμικές ακροβασίες υπογραμμίζοντας τη γραμμή ότι μόνο μέσω της Δικαιοσύνης θα λάμψει όλη η αλήθεια. «Η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του ανάρτηση ενώ προσέθεσε με νόημα ότι «σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτες, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Στο αμέσως προσεχές διάστημα στην κυβέρνηση θα προσπαθήσουν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων υπενθυμίζοντας τις ευεργετικές συνέπειες των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει και η αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, που περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές φοροαπαλλαγές, που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Πάντως, η επιστροφή στο εσωτερικό δεν θα διαρκέσει πολύ για τον Κυριακό Μητσοτάκη. Και αυτό γιατί Τετάρτη και Πέμπτη θα συμμετάσχει στην Άτυπη Σύνοδο της ΕΕ και την Ευρωπαική Πολιτική Κοινότητα στην Κοπεγχάγη.

Το νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά δεν επιτρέπει εφησυχασμούς

Κεντρικό θέμα των διαβουλεύσεων σε ευρωπαικό επίπεδο και όχι μόνο η αναβάθμιση των ευρωπαικών αμυντικών ικανοτήτων μέσω του προγράμματος SAFE, αλλά και της προοπτικής κοινών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενδυνάμωση της ευρωπαικής άμυνας σε μία συγκυρία, όπου η Ρωσία κλιμακώνει τις επιχειρήσεις της επί ουκρανικού εδάφους, ενώ δοκιμάζει τις αντοχές και τα…νεύρα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Με τις πιθανότητες ενός ελληνοτουρκικού ραντεβού κορυφής να έχουν πρακτικά εξανεμιστεί καθώς σύμφωνα με τις έως τώρα διαθέσιμες πληροφορίες την Τουρκία στη Σύνοδο της 2ας Οκτωβρίου θα εκπροσωπήσει ο Χακάν Φιντάν, η Αθήνα αναμένεται να προσηλωθεί στις δικές της προτεραιότητες στο αμέσως προσεχές διάστημα. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε και στη χθεσινή του ανάρτηση να επαναλάβει ότι η Τουρκία « 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να αποσύρει το casus belli. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων» εγκαλώντας επίσης και τους αμφισβητίες στο εσωτερικό της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής ότι «οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα».