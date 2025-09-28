Μητσοτάκης για Ρούτσι: Η Πολιτεία με ευαισθησία σε όσους πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν

Στην απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Πολιτεία «πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «σεβόμαστε τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, όποιες κι αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε».

«Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε α λα καρτ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι νέες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων, «που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών».

Η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκε με ηγέτες και επενδυτές. «Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά», ανέφερε, παρουσιάζοντας την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.



Στην ομιλία του έθεσε ζητήματα που αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις –καλώντας την Τουρκία να αποσύρει το casus belli–, τη Γάζα («δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»), αλλά και την Ουκρανία, όπου επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί βίαιη αλλαγή συνόρων.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από τους εθιστικούς αλγόριθμους των social media, τονίζοντας ότι η χώρα μας πρωτοστατεί διεθνώς στη θέσπιση ηλικιακού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης.

Κυβερνητικές δράσεις

Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνονται:

Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ ετησίως, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο, σε περίπου 1 εκατ. ενοικιαστές.

Δωρεάν ψηφιακό φροντιστήριο για μαθητές Λυκείου, με live μαθήματα και υποστηρικτικό υλικό.

Ενίσχυση εμπιστοσύνης των νέων στους θεσμούς, με διδασκαλία της λειτουργίας της Δικαιοσύνης στα σχολεία.

Νομοσχέδιο για την Υγεία, που ρυθμίζει ζητήματα του ΕΣΥ, της φαρμακευτικής δαπάνης και εισάγει νέες διαγνωστικές εξετάσεις.

Βράβευση από τον ΟΗΕ της Ελλάδας για πολιτικές δημόσιας υγείας πρόληψης.

Μέτρα κατά της ζωονόσου της ευλογιάς, με αποστολή 81 κτηνιάτρων και ενίσχυση αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους.

Υπογραφή σύμβασης για τη νέα Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Λάρισα ύψους 54,6 εκατ. ευρώ.

Νέα προγράμματα απασχόλησης ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ομάδες αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά για την αντιμετώπιση της μικρής εγκληματικότητας.

Ψυχομετρικοί έλεγχοι προσωπικού στον σιδηρόδρομο για κρίσιμες θέσεις ασφάλειας.

Ψηφιακές μεταρρυθμίσεις με ηλεκτρονική τιμολόγηση προς το Δημόσιο και νέες δυνατότητες στο Gov.gr Wallet.

Διεθνής αναγνώριση από τον ΟΟΣΑ για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.



«Με σταθερά και δυναμικά βήματα, η Ελλάδα καλύπτει κενά δεκαετιών και προχωρά μπροστά», κατέληξε ο πρωθυπουργός, κλείνοντας την ανασκόπηση της εβδομάδας.