Πάνος Ρούτσι: «Αντέχω, θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ - Θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή»

«Θα το πάω μέχρι τέλους και το εννοώ», υπογράμμισε ο Πάνος Ρούτσι, που εδώ και 18 ημέρες κάνει απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του να γίνουν εκτός από εξετάσεις ταυτοποίησης και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.



Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, ο κ. Ρούτσι απάντησε σχετικά με τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αρνείται την ιατροφαρμακευτική βοήθεια του ΕΚΑΒ. Διευκρίνισε ότι νωρίτερα τον είχε δει η γιατρός που πηγαίνει κάθε μέρα στο σημείο και δήλωσε ότι απλώς είπε στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ ότι δεν χρειάζεται κάτι.

Όσον αφορά την εκταφή του γιου του ξεκαθάρισε ότι ζητά δικό του ιατροδικαστή. «Θέλω να πω ξανά ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει εκταφή μόνο για να γίνει τεστ DNA και θέλουμε δικό μας ιατροδικαστή».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της υγείας του, απάντησε ότι «υπάρχουν ώρες της ημέρας που είμαι πολύ εξαντλημένος. Πια δεν αντέχω να κάθομαι όλη μέρα καθισμένος, πρέπει να ξαπλώσω το μεσημέρι. Είμαι καλά. Αντέχω, δεν σταματάω γιατί εγώ αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε γιατί είναι δικαίωμά μου να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δεν μπορεί κανένας να μου το στερήσει αυτό. Αν είναι τόσο καθαροί ας μου δώσουν το χαρτί. Οπότε δεν θα φύγω από εδώ και όταν λέω μέχρι τέλους το εννοώ».

Ο κ. Ρούτσι θέλησε να μεταφέρει και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση: «Θέλω να ξαναπώ κάτι στην κυβέρνηση γιατί τώρα περιμένουν να βγει η ημερομηνία για να κάνουν την εκταφή. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου, θέλω να πω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να πάνε χωρίς τους γονείς και τον δικό μου ιατροδικαστή».