Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Αρνείται να εξεταστεί - Αν πάθει κάτι οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν»

«Δεν αμφισβητώ ότι ο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας για λόγους που ο ίδιος θεωρεί σημαντικούς. Ωστόσο, οι γιατροί πρέπει να τον εξετάσουν, η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην εκπομπή Live Now στο ΕΡΤnews.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι «το ΕΚΑΒ έχει ειδικό ρόλο και θεσμική αποστολή, δεν πάει πουθενά για να «εκφοβίσει», αλλά για να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του πολίτη».



Τόνισε ότι εστάλη σταθμός του ΕΚΑΒ κοντά στον Πάνο Ρούτσι, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση αν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, αναφερόμενος σε επίσημη ενημέρωση από το ΕΚΑΒ, ο ίδιος αρνήθηκε εξέταση και αργότερα, ο ίδιος διέψευσε ότι δέχθηκε ιατρική φροντίδα.



«Έχω ενημερωθεί από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ ότι ο κ. Ρούτσι δηλώνει πως έχει «δικό του γιατρό». Οφείλω να πω ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον γιατρό του», είπε ο υπουργός και συνέχισε: «Αν αρνείται τη φροντίδα από το κράτος επειδή έχει δασκαλευτεί να το κάνει, τότε όσοι τον έχουν επηρεάσει ή καθοδηγήσει φέρουν ποινική ευθύνη αν του συμβεί κάτι. Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια».



Και κατέληξε: «Το κράτος έκανε το καθήκον του. Η ευθύνη τώρα βαραίνει όσους εμποδίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα, και τους καλώ να σταματήσουν άμεσα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη έχει ως εξής:

«Ο κ. Ρούτσι καθημερινά αρνείται να εξεταστεί από τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, που με εντολή μου εφημερεύουν στο Σύνταγμα ώστε να προλάβουμε κάθε τυχόν βλάβη στην υγεία του, απο την παρατεταμένη απεργία πείνας. Αυτό άλλωστε ανέφερε και το χθεσινό Δελτίο Τύπου του ΕΚΑΒ. Χθες μετά την μεταφορά του σε ξενοδοχείο (επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία….), έδωσα πάλι εντολή και πάλι αρνήθηκε. Σήμερα σε συνέντευξη του στο opentvgr διέψευσε ότι αρνήθηκε τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Μετά από αυτή του την δήλωση, πάλι με εντολή πήγαν πάλι οι ιατροί του ΕΚΑΒ στο Σύνταγμα και τους έδιωξε. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν επιθυμεί τίποτα από το ΕΚΑΒ . Αρνήθηκε να του πάρουν πίεση, αίμα, σάκχαρο κλπ. Είπε έχει δικό του γιατρό που τον φροντίζει»….

Άρα ο κ. Ρούτσι αρνείται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και τις εξετάσεις και η σχετική του δήλωση στο open ήταν ψευδής. Το γιατί αρνείται μου είναι άγνωστο.

Εμείς ως Υπουργείο Υγείας λαμβάνουμε όλα τα προφυλακτικά για την ζωή του μέτρα και αν του συμβεί κάτι την ποινική ευθύνη θα έχουν όσοι τον συμβουλεύουν να αρνείται τις υπηρεσίες μας.

Τα συμπεράσματά τα αφήνω στην κρίση του Ελληνικού λαού…»