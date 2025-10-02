Δένδιας για Ρούτσι: Αδιανόητο να απαγορευτεί το δικαίωμα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την απόκτηση 4ης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχόντων, και διαδεχόμενος τον Σωκράτη Φάμελλο στο βήμα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Ο Νίκος Δένδιας εξήγησε πως δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει κάποιον, «παριστάνοντας τον συνήγορο» της υπόθεσης. «Αλλά νομίζω», πρόσθεσε «ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».



«Δεν καταλαβαίνω τον ψόγο στην κυβέρνηση»

Λίγο αργότερα, απαντώντας στις νέες επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την υπόθεση Ρούτση, ο Νίκος Δένδιας επανήλθε, λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω το ψόγο στην κυβέρνηση όταν είναι θέμα της Δικαιοσύνης. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι ευθύνη της Δικαιοσύνης. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι υπεύθυνος γι΄αυτό».

Αναφερόμενος δε στη θετική ψήφο μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τις Belharra, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε όσους υπερψηφίζουν, αναγνωρίζοντας πως παίρνουν ρίσκο.

«Δεν είμαι αφελής, δεν αγνοώ το πολιτικό κλίμα. Δεν αγνοώ τους πειρασμούς που δημιουργούνται στην αντιπολίτευση, είναι απολύτως κατανοητοί, την τελευταία διετία μιας κυβερνητικής θητείας, όταν αρχίζει και διαγράφεται στον ορίζοντα η πιθανότητα εκλογών ως πρόβλεψη. Ο πρωθυπουργός έχει σαφώς πει ότι εκλογές θα γίνουν το ‘27, αλλά δεν μπορώ να κρύψουμε ότι είμαστε στην τελευταία διετία αυτής της κυβέρνησης», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας πως όταν υπάρχει υπαρξιακή απειλή, τα κόμματα πρέπει να συμφωνούν στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας της χώρας.

Σημειωτέον, πως στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας επέκρινε το γεγονός ότι δεν επετράπη στον αρχηγό ΓΕΝ να εισέλθει στην αίθουσα της Ολομέλειας, με αποτέλεσμα να παρακολουθεί τη συνεδρίαση από τα θεωρεία.

