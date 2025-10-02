Σύγκρουση Δένδια - Χαρίτση: «Αν συνεχίσετε έτσι και το 0,5% πολύ θα σας φαίνεται»

Περήφανος για τη στάση που κράτησε κατά την ταραχώδη περίοδο της ψήφισης της συμφωνίας των Πρεσπών, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ενοχλημένος από τις αναφορές του σε πατριδοκάπηλους.



«Τόσα χρόνια δεν έχω επιφέρει αυτή τη λέξη σε οιονδήποτε. Η δική σας κυβέρνηση έφερε μόνο την συμφωνία των Πρεσπών ή κάνω λάθος κατά τι μας είχατε καταστήσει ισχυρότερους;», διερωτήθηκε ο Νίκος Δένδιας και κλιμάκωσε την επίθεση.



«Η κατηγορία απέναντι στον άλλον για ελαττωμένη εθνική συνείδηση είναι μη αποδεκτή. Μας αποκαλέσατε τρεις φορές πατριδοκάπηλους. Δεν είστε αφελής είστε απελπισμένος. Οδηγείστε κάτω από το 1%. Εάν συνεχίσετε έτσι, και το 0,5% θα σας φαίνεται πολύ ψηλά», είπε ο υπουργός απευθυνόμενος στα έδρανα της Νέας Αριστεράς.



Ο Αλέξης Χαρίτσης επέστρεψε τα πυρά, σχολιάζοντας πως «και 0% να πάρουμε, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική αρχών. Εμείς δεν θα βγαίνουμε με περικεφαλαίες στο Σύνταγμα όταν έκανε η ΝΔ την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών».



«Είναι μια περίοδος της ζωής μου για την οποία είμαι υπερήφανος», ανταπάντησε ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας πως παρόλο που πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει πως η «συμφωνία της Λίμνης» είχε δυο βασικά σφάλματα, υπερασπίστηκε επανειλημμένως την τότε κυβέρνηση «κάθε φορά που άλλοι σας έλεγαν προδότες», όπως είπε.



«Και το έκανα σε προεκλογικό περίοδο όταν η ατζέντα επέβαλε για στενά κομματικό συμφέρον άλλη επιλογή. Μην αποκαλείτε λοιπόν την ΝΔ πατριδοκάπηλη. Καταλαβαίνω την πίεση των ποσοστών αλλά δεν σας βοηθά», κατέληξε ο υπουργός.