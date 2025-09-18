Άγρια κόντρα Φλωρίδη - Χαρίτση για Φίλη και Γενοκτονία των Ποντίων: «Χυδαιότητα χωρίς προηγούμενο»

Σε εξαιρετικά πολωμένο κλίμα συνεδριάζει από το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής, καθώς μετά από το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης και την αντιπολίτευση, με επίκεντρο τη διάταξη για περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία, όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας μαρτύρων, ο Γιώργος Φλωρίδης ήρθε σε ρήξη και με τον Αλέξη Χαρίτση, στον απόηχο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε ως «αδιανόητη» την αναφορά Μητσοτάκη πως ο όρος γενοκτονία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος τον κατηγόρησε πως ενώ το 2015 ήταν υπουργός στην ίδια κυβέρνηση με τον Νίκο Φίλη, όταν εκείνος αρνήθηκε τη Γενοκτονία 353.000 Ποντίων, επέλεξε να μην πει κουβέντα.

«Το 1994 ο Ανδρέας Παπανδρέου εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Το 2015 ήσασταν συνυπουργός με τον Νίκο Φίλη. Ο κύριος Φίλης είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία Γενοκτονία των Ποντίων, ενώ 353.000 ήταν που σφαγιάστηκαν. Τότε δεν θυμάμαι αντίδραση σας. Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της Γενοκτονίας των Ποντίων», κατήγγειλε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και τη Βουλή», απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Το 2015 σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής. Ναι, ναι, γελάστε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει απεργία πείνας εδώ έξω, δεν έχετε να πείτε λέξη και μου μιλάτε για το 2015», υποστήριξε ο ίδιος.

Κόντρα Φλωρίδη - Φάμελλου για τον Ρούτσι

Είχε προηγηθεί νέα ένταση και στο μέτωπο κυβέρνησης - ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταγγέλλει πως ο υπουργός Δικαιοσύνης «τολμάει να κατηγορήσει την αντιπολίτευση πως προστατεύει δολοφόνους. Έχετε χάσει κάθε σοβαρότητα; Πόσο χαμηλά θα πέσετε; Εκπέμπετε χυδαία τοξικότητα», υποστήριξε, ενώ του επιτέθηκε και για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να αρνούμαστε σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη να μάθει την αλήθεια».

Απαντώντας, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε πως ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε διαρκή διάσπαση και δημοσκοπική κατάρρευση, κατηγορώντας τον πως επιχείρησε «να εκμεταλλευτεί πολιτικά τον πόνο ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο Σύνταγμα. Η απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται από το λαό», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σημειωτέον, πως ο ΣΥΡΙΖΑ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της ρύθμισης για περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία, του κατηγορουμενου και των συνηγόρων όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας μαρτύρων, την οποία έχει καταγγείλει και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Το αίτημα αντισυνταγματικότητας αναμένεται να απορριφθεί.