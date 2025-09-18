Στα άκρα η κόντρα Φλωρίδη-αντιπολίτευσης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ λατρεύει τους δολοφόνους» - «Είστε συκοφάντης»

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση για περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία, του κατηγορουμένου και των συνηγόρων όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας μαρτύρων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης γνωστοποίησε στο Σώμα ότι θα φέρει νομοτεχνική βελτίωση στην επίμαχη διάταξη, επιτιθέμενος τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και το ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε ο Γιώργος Φλωρίδης, λέγοντας προς τα «πράσινα» έδρανα πως οι Γιάννης Κουτσούκος και Πάρις Κουκουλόπουλος την είχαν στηρίξει τότε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ πως θέλει να διαγράψει την ιστορία του, ενώ έκανε λόγο για «λατρεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δολοφόνους».

«Εσείς πήγατε στις αγροτικές φυλακές τον Κουφοντίνα»

«Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους και τους εγκληματίες, δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων και των ζωών κάποιων άλλων; Πρόκειται για ατελείωτο δικαιωματισμό. Να σας θυμίσω ότι τον αρχιδολοφόνο Κουφοντίνα εσείς φροντίσατε να τον πάτε στις αγροτικές φυλακές και να παίρνει και άδειες», υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, εξηγώντας πως η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε ανακριτική υλικό «όταν κινδυνεύουν ζωές των άλλων από τρομοκράτες δολοφόνους, από λιανεμπόρους ναρκωτικών σκληρούς, από εγκληματικές οργανώσεις και εκεί οι άνθρωποι που έχουν καταθέσει ως μάρτυρες αν μαθευτούν κινδυνεύει η ζωή τους».

Οργισμένη αντίδραση από ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στις αιτιάσεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε τον Γιώργο Φλωρίδη ως «ψεύτη», «συκοφάντη» και «αχρείο», επιμένοντας πως η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα πάντως καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί της συγκεκριμένης ρύθμισης.

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως το 2014 υπήρξε μια νομοθέτηση που δεν εφαρμόστηκε, επομένως δεν αποτελεί θέσφατο.