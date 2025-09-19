«Ξέσπασμα» Φλωρίδη και Καιρίδη κατά Κωνσταντοπούλου: «Σπεκουλάρετε, κερδοσκοπείτε, διαπομπεύετε»

Διπλή επίθεση, τόσο από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη όσο και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, δέχτηκε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Επίκεντρο, μεταξύ άλλων, ήταν οι ισχυρισμοί της περί «άρον άρον κλεισίματος» της δικογραφίας των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως επιχείρησε να κερδοσκοπήσει πολιτικά πάνω σε μια εθνική τραγωδία, επειδή «είδε πως είχε ψητό, με τα ξυλόλια, τους χαμένους επιβάτες και τα χαμένα βαγόνια», με κεντρικό στόχο να μην κλείσει ποτέ η δικογραφία και να παραμένει ανοιχτή «με ατέλειωτα τερτίπια».

«Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για καιρό»



Ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε πως η Δικαιοσύνη έκανε υποδειγματική δουλειά, η ανάκριση έκλεισε και πλέον η Πολιτεία θα αποδώσει Δικαιοσύνη για τα Τέμπη. «Τώρα έχουμε το νέο μυθιστόρημα με τη δικογραφία των Τεμπών, μας είπατε για εξαφάνιση του ανακριτή. Μετά καταγγείλατε πως η ΕΛΑΣ ήταν εκείνη που φύλαξε τη δικογραφία. Ποιος έπρεπε να τη φυλάει, ο τυρέμπορος της γειτονιάς; Χθες μίλησα για Νεφελίμ, έκανα λάθος οι Ελοχίμ τα έκαναν…», ανέφερε, καταγγέλλοντας πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εφευρίσκει διαρκώς ζητήματα για να συνεχίσει την πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

«Κορυφαία στιγμή σας θα είναι να κάνετε μήνυση στον εαυτό σας, να την κερδίσετε και να ζητήσετε και αποζημίωση προκειμένου να τη διαθέσετε στα θύματα των βιαστών που υπερασπιστήκατε...», σχολίασε, προσθέτοντας πως «δεν μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ καιρό», καθώς «ο λαός επιστρέφει το αντίτιμο σε όσους τον παραπλάνησαν».

Η συζήτηση στην Ολομέλεια διεξήχθη με αφορμή την ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου Φλωρίδη (χθες απορρίφθηκε η αντίστοιχη ένσταση του ΣΥΡΙΖΑ επί της διάταξης για την περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία του κατηγορουμένου και των συνηγόρων όταν τίθενται ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή προστασίας μαρτύρων), με τον υπουργό να υποστηρίζει, απαντώντας σε σχετικά σχόλια της αντιπολίτευσης, πως η διάταξη για την περιορισμένη πρόσβαση στη δικογραφία δεν θα εφαρμοστεί στην υπόθεση των Τεμπών εφόσον έχει κλείσει ήδη η ανάκριση.

Σκληρή επίθεση και από Καιρίδη

Σκληρά πυρά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε και ο Δημήτρης Καιρίδης. «Ο πατέρας μου πέθανε το 2018 έχοντας ταλαιπωρηθεί από άνοια, και ταλαιπωρώντας και την μητέρα μου και εμάς. Εσείς δεν πάσχετε από άνοια, αλλά ούτε και εμείς!», σχολίασε με νόημα, κάνοντας λόγο για απέλπιδα προσπάθεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να συνδέσει όλα τα ζητήματα με τα Τέμπη με στόχο τη δημοσκοπική ανάκαμψη.

«Η ανάκριση των Τεμπών τελείωσε και αντί να δώσουμε συγχαρητήρια στο δικαστικό λειτουργό που την παρέπεμψε, θέλετε την υπόθεση ανοιχτή για να σπεκουλάρετε και να κερδοσκοπείτε πολιτικά, ενδεχομένως όχι μόνο πολιτικά. Δεν υπάρχει ίχνος ντροπής μέσα σας; Σπιλώνετε δικαστές ανερυθρίαστα, τους διαπομπεύετε, γιατί; Επειδή πέφτετε στις δημοσκοπήσεις. Για να πάτε από το 8% στο 10%;», την ρώτησε.

Όσον αφορά στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο ίδιος ανέφερε: «Ποιον δουλεύετε εδώ μέσα; Νομίζετε πως είμαστε εδώ ηλίθιοι; Ευτελίζετε με τον πιο χυδαίο τρόπο τη Βουλή. Η ένσταση απορρίφθηκε χθες. Ποιανού είστε συνήγορος; Του κατηγορούμενου; Είστε με τα θύματα ή με τους θύτες; Με ποιους είστε επιτέλους και συζητάμε προσχηματικές ενστάσεις αντισυνταγματικότητας; Κόπτεστε για τους κατηγορούμενους, όχι τους γονείς, τους συγγενείς, το λαό! Κατέρρευσε όλο αυτό που στήσατε επί δυο χρόνια», όπως είπε.

Αναφορές και στη δήλωση Σαμαρά για τα Τέμπη

Νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε επιμείνει πως η κυβέρνηση «πήγε να κλείσει άρον άρον τη δικογραφία των Τεμπών».

Σημειωτέον πως την ένσταση αντισυνταγματικότητας στήριξε η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ ωστόσο εν μέρει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εντοπίζει ζήτημα αντισυνταγματικότητας με το άρθρο 19 για την ένταξη στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου των αδικημάτων της βίας κατά δικαστών.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια έφτασε μέχρι και τη δήλωση-παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.

«Παίζει ο Σαμαράς πολιτικά παιχνίδια;Η παρέμβαση ενός ανθρώπου που έχασε πριν από μερικές εβδομάδες το παιδί του εμπίπτει στις κατηγορίες σας περί απόπειρας προσκόμισης πολιτικού οφέλους κύριε Φλωρίδη;», ρώτησε τον υπουργό Δικαιοσύνης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Όσο για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο της Νέας Αριστεράς, τόνισε πως «είναι δικαίωμα ενός γονιού να μάθει εάν μέσα στο φέρετρο είναι το παιδί του», σημειώνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν προέβη τυχαία σε αυτή την παρέμβαση.