Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμανλή

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα εξετάσει την άσκηση δίωξης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα κληρώθηκε η Παγώνα Ζάκκα και αναπληρωτής της ο Κωνσταντίνος Σοφουλάκης, ενώ τακτικά μέλη οι αρεοπαγίτες Στυλιανή Μπλέτα, Ηλίας Γιαρένης και Κωνσταντίνα Νάκου και οι σύμβουλοι Επικρατείας Αγορίτσα Σδράκα και Ιωάννης Συμπλης.

Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι αρεοπαγίτες Ιωάννης Αποστολόπουλος και Παναγιώτα Γκουδή - Νινέ και ο σύμβουλος Επικρατείας Οδυσσέας Σπαχής.

Ο Κώστας Καραμανλής παραπέμφθηκε τον περασμένο Ιούλιο, με 157«ναι», στο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο και θα διερευνήσει τη βασιμότητα ή μη της κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος.