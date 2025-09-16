Ένωση Εισαγγελέων για Τέμπη: Πρώτη φορά ταχύτητα διεκπεραίωσης δικογραφίας αντιμετωπίζεται αρνητικά

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σχετικά με την «στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού για την ταχύτητα, με την οποία επεξεργάστηκε» τη δικογραφία για την υπόθεση των Τεμπών.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται αρνητικά η ταχύτητα επεξεργασίας της δικογραφίας, τονίζοντας ότι «εγείρει υπόνοιες περί της πραγματικής στόχευσης».

Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, ότι η στοχοποίηση των εισαγγελικών λειτουργών δεν θα τους εκφοβίσει ούτε θα τους αποθαρρύνει κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η ΕΕΕ αναφέρει:

«Με αφορμή τη στοχοποίηση εισαγγελικού λειτουργού για την ταχύτητα με την οποία επεξεργάστηκε ογκώδη δικογραφία, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επισημαίνει τα εξής:

Η ταχύτητα ουσιαστικής περάτωσης της κύριας ανάκρισης με παραπομπή του κατηγορουμένου δι’ απευθείας κλήσης στο ακροατήριο για τα κακουργήματα, που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 309 ΚΠΔ και συνακόλουθα της εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων είναι σύστοιχη τόσο της γενικής απαίτησης για ταχεία διεξαγωγή της δίκης και της άρσης της υφιστάμενης εκκρεμότητας, όσο και της πρόβλεψης του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για εύλογο χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ταχύτητα επεξεργασίας της δικογραφίας, που για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται αρνητικά, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αλλά και εγείρει υπόνοιες περί της πραγματικής στόχευσης, ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αξιολόγησης και εκτίμησης του συγκεντρωθέντος - κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης - αποδεικτικού υλικού, στο οποίο είχε πρόσβαση ο εισαγγελέας εφετών, ως έχων την εποπτεία της κύριας ανάκρισης, κατά το άρθρο 32 ΚΠΔ, η οποία του επιτρέπει να λαμβάνει γνώση αυτής και να παρακολουθεί την πορεία της.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει ότι η στοχοποίηση των λειτουργών της Δικαιοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρει τις επιδιωκόμενες παρενέργειες, δηλαδή τον εκφοβισμό τους και την αποθάρρυνσή τους κατά την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την εισαγγελική αρχή και τη Δικαιοσύνη εν γένει, καθόσον οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς ασκούν το λειτούργημά τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν, απαλλαγμένοι από κάθε εξωτερική επιρροή ή πίεση, με βάση τον νόμο και τη συνείδησή τους, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον, με αυταπάρνηση και κυρίως με παρρησία, λειτουργώντας ως εγγυητές των ελευθεριών του πολίτη».