Τι απαντά τώρα η Μαρία Καρυστιανού στα σενάρια για νέο κόμμα

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε διεκδικώντας δικαιοσύνη στη χώρα». Με τη φράση αυτή απάντησε η πρόεδρος του συλλόγου πληγέντων «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Ειδικότερα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε ότι η κοινωνική αντίδραση τη βρίσκει σύμφωνη και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για την κάθαρση και την αξιοπιστία των θεσμών.

Παράλληλα, όμως, ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό της η δημιουργία κάποιου νέου πολιτικού φορέα, σημειώνοντας πως αποτελεί μονόδρομο η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι μονόδρομος»

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού είπε στον αέρα του Kontra: «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Μαζί με τον κόσμο θα βγαίνουμε και θα φωνάζουμε διεκδικώντας δικαιοσύνη στη χώρα. Πρέπει κάποια στιγμή η χώρα αυτή να αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θεσμοί υπάρχουν, νόμοι υπάρχουν, άνθρωποι που τους υπηρετούν με αξιοπρέπεια δεν υπάρχουν.

Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άρα θα συνεχίσουμε σίγουρα τις κινητοποιήσεις αυτού του είδους. Το δεύτερο που θα κάνουμε είναι να στραφούμε λίγο πιο ενεργά και πιο δυναμικά προς την Ευρώπη. Πλέον θεωρώ πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι μονόδρομος».

Όσον αφορά τη δημιουργία νέου κόμματος, η κ. Καρυστιανού απάντησε πως «Όχι δεν είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή, σίγουρα όμως αυτή η κίνηση των πολιτών, αυτή η κοινωνική αντίδραση που υπάρχει σαφώς και μας βρίσκει σύμφωνους. Κι εμείς έτσι σκεφτόμαστε κι εμείς πολίτες είμαστε κι εμείς το θέλουμε αυτό, θα συνεχίσουμε ενεργά και δυναμικά».