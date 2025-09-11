Δημοσκόπηση Interview: Τι ποσοστά θα έπαιρναν Τσίπρας-Καρυστιανού αν έκαναν κόμματα

Το ιδιαίτερο ρευστό πολιτικό σκηνικό αποκαλύπτει η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Αφενός διαπιστώνεται διαρκής πτώση στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κόσμος φαίνεται να επικροτεί το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων από τη Μαρία Καρυστιανού, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,9%, 12% το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, η Φωνή Λογικής 4,0%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, το ΜεΡΑ25 3,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%. Εκτός Βουλής μένουν με 2,1% η Νέα Αριστερά και η ΝΙΚΗ με 1,9%. «Δεν έχει αποφασίσει» απαντά το 17,2% και «Άλλο» το 10%.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «αν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι Σαμαράς, Τσίπρας και κυρία Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;», η Μαρία Καρυστιανού έρχεται στην πρώτη θέση με 25%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13% και ο Αντώνης Σαμαράς 9%.

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 26,7%, έναντι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που ακολουθεί με 14,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,8%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 8,8%. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 4,9%, ενώ Κίνημα Δημοκρατίας και ΜΕΡΑ25 βρίσκονται αμφότερα στο 4,2%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ποσοστό 4,1%, ενώ στα μικρότερα κόμματα, το ΚΚΕ (μ-λ) λαμβάνει 2,6% και η ΝΙΚΗ 2,3%. Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, 12,2%, συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Άλλο», γεγονός που καταδεικνύει έντονη ρευστότητα και κατακερματισμό στο πολιτικό σκηνικό.

Στο ερώτημα «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», η πλειονότητα των ερωτηθέντων απάντησε «κανέναν» με ποσοστό 28,9%, δείχνοντας ότι το εκλογικό σώμα παραμένει αποστασιοποιημένο και δύσπιστο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πολιτικών αρχηγών με 27%, υπολείπεται της κατηγορίας «κανέναν», γεγονός που επιβεβαιώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ακολουθεί με 9,7%, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος φτάνει στο 7,8% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 6,3%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγράφει 5,4%, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης περιορίζεται στο 4%. Στα χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,8% και ο Δημήτρης Νατσιός με μόλις 1%.

Η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την έντονη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζεται υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Συγκεκριμένα, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά τη διενέργεια πρόωρων εκλογών, ενώ μόλις το 41% επιθυμεί να ολοκληρώσει η κυβέρνηση την τετραετή θητεία της. Ένα μικρό ποσοστό, της τάξεως του 2%, απαντά «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Στο πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν οι πολίτες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή το 77%, απαντά ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένη, ενώ μόνο το 22% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, της τάξης του 1%, απαντά «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, το 50% την αγνόησε, το 32% εκτιμά πως επρόκειτο για ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, ενώ μόλις το 17% θεωρεί πως έχει επιστρέψει ανανεωμένος. Ένα 1% απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».