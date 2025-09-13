Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία – Θετικό πρόσημο από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η νέα δημοσκόπηση της GPO καταγράφει μια σχετική βελτίωση σε ορισμένα μεγέθη, έπειτα από το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ . Ωστόσο, δεν ανατρέπει τη συνολική εικόνα ούτε για την κυβέρνηση ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
Το αποτύπωμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
- Το 32,9% κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες.
- Το 35,4% θεωρεί ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία παραμένει αρνητική απέναντι στο πακέτο μέτρων, το ποσοστό που βλέπει θετικά τις φορολογικές παρεμβάσεις θεωρείται ικανοποιητική επίδοση για την κυβέρνηση.
Πρόθεση Ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 24,8%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
- ΠΑΣΟΚ: 11,2%
- Ελληνική Λύση: 8,7%
- ΚΚΕ: 8,1%
- Νίκη: 1,8%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
- Φωνή Λογικής: 3,1%
- ΜέΡΑ25: 1,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
- Άλλο: 4,1%
- Λευκό/Άκυρο: 1,7%
- Αναποφάσιστοι: 18,3%
Εκτίμηση Ψήφου
- Νέα Δημοκρατία: 29,7%
- ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
- ΠΑΣΟΚ: 14,3%
- Ελληνική Λύση: 11,1%
- ΚΚΕ: 10,4%
- Νίκη: 2,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 10%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- ΜέΡΑ25: 1,8%
- Νέα Αριστερά: 1,8%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
- Άλλο: 5,1%