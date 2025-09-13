Πολιτική Δημοσκοπήσεις Κυριάκος Μητσοτάκης ΟΠΕΚΕΠΕ Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Φοροελαφρύνσεις

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία – Θετικό πρόσημο από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη  στη ΔΕΘ, η νέα δημοσκόπηση της GPO καταγράφει μια σχετική βελτίωση σε ορισμένα μεγέθη, έπειτα από το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ . Ωστόσο, δεν ανατρέπει τη συνολική εικόνα ούτε για την κυβέρνηση ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

Το αποτύπωμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

  • Το 32,9% κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες.
  • Το 35,4% θεωρεί ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία παραμένει αρνητική απέναντι στο πακέτο μέτρων, το ποσοστό που βλέπει θετικά τις φορολογικές παρεμβάσεις θεωρείται ικανοποιητική επίδοση για την κυβέρνηση.

Πρόθεση Ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 24,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,2%
  • Ελληνική Λύση: 8,7%
  • ΚΚΕ: 8,1%
  • Νίκη: 1,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
  • Φωνή Λογικής: 3,1%
  • ΜέΡΑ25: 1,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
  • Άλλο: 4,1%
  • Λευκό/Άκυρο: 1,7%
  • Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση Ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 29,7%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
  • ΠΑΣΟΚ: 14,3%
  • Ελληνική Λύση: 11,1%
  • ΚΚΕ: 10,4%
  • Νίκη: 2,3%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 10%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • ΜέΡΑ25: 1,8%
  • Νέα Αριστερά: 1,8%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
  • Άλλο: 5,1%

