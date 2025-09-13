Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία – Θετικό πρόσημο από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η νέα δημοσκόπηση της GPO καταγράφει μια σχετική βελτίωση σε ορισμένα μεγέθη, έπειτα από το δύσκολο καλοκαίρι και τον αντίκτυπο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ . Ωστόσο, δεν ανατρέπει τη συνολική εικόνα ούτε για την κυβέρνηση ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

Το αποτύπωμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Το 32,9% κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά τις εξαγγελίες.

Το 35,4% θεωρεί ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία παραμένει αρνητική απέναντι στο πακέτο μέτρων, το ποσοστό που βλέπει θετικά τις φορολογικές παρεμβάσεις θεωρείται ικανοποιητική επίδοση για την κυβέρνηση.

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ25: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%

Άλλο: 4,1%

Λευκό/Άκυρο: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 18,3%

Εκτίμηση Ψήφου