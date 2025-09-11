Σημάδια ανάκαμψης που ωστόσο δεν είναι σαφές ακόμα εάν θα έχουν διάρκεια και εύρος καταγράφονται για τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) στην πρώτη δημοσκόπηση της Opinion Poll μετά από τις εξαγγελίες τους Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Κάτω από τα ποσοστά της Λατινοπούλου ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,5% από 29,8% τον Ιούλιο και 16,5 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 14%. Ακολουθούν: Πλεύση Ελευθερίας 11,7%, Ελληνική Λύση 11,5%, ΚΚΕ 7,4%, Φωνή Λογικής 4,3%, ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, ΜέΡΑ25 3,4%, Νίκη 2,4%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, Νέα Αριστερά 1,6%, Σπαρτιάτες 1,3%.

Αντίστοιχη εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να καταγράφεται στο 18,4%.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο «κανένας» είναι η πρώτη επιλογή με 31,8% ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,9% βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τεράστια διαφορά από τον τρίτο Νίκο Ανδρουλάκη (7,2%).

Σημαντικά μηνύματα για τα μέτρα της ΔΕΘ

Αντιφατικά είναι τα μηνύματα που στέλνουν οι πολίτες ως προς τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και για το κατά πόσο τα θεωρούν σημαντικά.

Τα βασικά πέντε μέτρα οι πολίτες τα «βαθμολογούν» θετικά σε ποσοστά από 39,6% έως 46,6% απάντηση που δίνουν για τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά - μέτρο που θεωρούν πιο σημαντικό ακόμα και από την οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Επτά στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν λίγο ή ακόμα και καθόλου ικανοποιημένοι από όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη ενώ το 28,4% κρίνει θετικά και πολύ θετικά τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.

Έξι στους δέκα πιστεύουν ότι από τα μέτρα της ΔΕΘ δεν θα έχουν κάποια βελτίωση στα οικονομικά τους, το 25,6% θεωρεί ότι θα έχει μικρή βελτίωση και το 7,7% σημαντική.

Την ίδια ώρα πάντως, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 37,2% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 60,2%.

Δεν συγκινεί η προσδοκία για κόμμα Τσίπρα

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να συγκίνησε τους ψηφοφόρους οι οποίοι στην πλειονότητά τους σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το Action24 σε ποσοστό 63,5% κρίνουν αρνητικά και μάλλον αρνητικά το ενδεχόμενο να αναλάβει την πρωτοβουλία για την ίδρυση νέου κόμματος. Το 30,1% βλέπει θετικά την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα δηλώνουν επίσης πως δεν θα μπορούσαν ποτέ να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, το 6,5% απαντά «σίγουρα θα το ψήφιζα» και το 25,3% «θα μπορούσα να το ψηφίσω».

Περίπου οι επτά στους δέκα ερωτηθέντες - ποσοστό 66,8% - πιστεύουν ότι ο κ. Τσίπρας ως επικεφαλής νέου κόμματος δεν μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Το 26% απαντά «ναι» και «μάλλον ναι».