Metron Analysis: Στο 28,2% η ΝΔ - Έξι στους δέκα θέλουν πολιτική αλλαγή, από πού ζορίζεται ο Τσίπρας

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει τη ΝΔ με οριακές απώλειες σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου. Οριακά ενισχύεται το ΠΑΣΟΚ ενώ δυο μονάδες έχει χάσει η Πλεύση Ελευθερίας. Στον αντίποδα, κέρδη καταγράφει η Ελληνική Λύση.

Στην εκτίμηση ψήφου, μετά τη ΔΕΘ, η ΝΔ συγκεντρώνει 28,2% και το ΠΑΣΟΚ 13,6%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 11,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 10,2%. Στο 6,2% ο ΣΥΡΙΖΑ.

Metron Analysis / Mega

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με την αδιευκρίνιστη ψήφο να φθάνει στο 12,6%.

Metron Analysis / Mega

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη κρίνονται αρνητικά σε ποσοστό 49%. Θετικά απαντούν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 18% ενώ «ουδέτερα» λέει το 29%. Σημειώνεται πάντως πως ανά πολιτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσίασε το δελτίο Ειδήσεων του Mega, οι «κεντρώοι» τα κρίνουν αρνητικά σε ποσοστό 46% και θετικά σε ποσοστό 18%.

Metron Analysis / Mega

Πολιτική αλλαγή αλλά με ποιον;

«Πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή;» είναι το ερώτημα στο οποίο απαντούν οι πολίτες με έξι στους δέκα να προκρίνουν την πολιτική αλλαγή που αποτελεί το βασικό «μότο» του Νίκου Ανδρουλάκη με το ποσοστό στους «κεντρώους» να φθάνει στο 56% έναντι 43% που ζητούν πολιτική σταθερότητα.

Metron Analysis / Mega

Την ίδια ώρα πάντως στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 25% έναντι 7% που συγκεντρώνουν Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος. Πλειοψηφική απάντηση παραμένει ο «κανένας» με ποσοστό 35%.

Metron Analysis / Mega

Δυσκολεύεται ο Τσίπρας και στην κεντροαριστερά

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες απαντούν πως είναι απίθανο να υποστηρίξουν ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ωστόσο που προκαλεί αίσθηση είναι πως ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός κόμματος θα ζοριστεί ιδιαίτερα και από τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους που δεν φαίνονται διατεθημένοι, στην παρούσα κατάσταση, να στηρίξουν το νέο πιθανό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού.

Metron Analysis / Mega

Το θέμα της ακρίβειας και η οικονομία συνολικότερα αποτελούν τα δυο βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Τα ελληνοτουρκικά έχουν πάντως επανέλθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πολιτών με το σχετικό ποσοστό να έχει ενισχυθεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου.