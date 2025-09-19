Συνεδριάζει η ΚΟ της ΝΔ: Εκλογικός οδικός χάρτης, προγραμματισμός για το Συνέδριο από τον Μητσοτάκη

Με την ώθηση των ευνοϊκών ύστερα από αρκετούς μήνες φθοράς δημοσκοπήσεων να έχουν επαναφέρει έστω και συγκρατημένα χαμόγελα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να απευθυνθεί το μεσημέρι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην τρίτη κατά σειρά παρέμβαση του το τελευταίο 10ήμερο μετά από την ομιλία στη ΔΕΘ, αλλά και τη συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Και μπορεί η αφορμή της σύγκλησης της ΚΟ να είναι η εκλογή του νέου Γραμματέα, Μάξιμου Χαρακόπουλου, μετά τον αιφνίδιο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, η πολιτική συγκυρία, πάντως, μοιάζει ιδανική, ώστε ο πρωθυπουργός να καθαρογράψει τους βασικούς άξονες της γαλάζιας στρατηγικής καθώς η κυβέρνηση εισέρχεται στο δεύτερο μισό της θητείας της. Θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει και τους βουλευτές του οι οποίοι θα πάρουν τον λόγο στη διάρκεια της συνεδρίασης.

Οδικός χάρτης για τις εκλογές

Έχοντας ξεκαθαρίσει τις προηγούμενες ημέρες πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ξεδιπλώσει τον Οδικό Χάρτη βάσει του οποίου η Νέα Δημοκρατία θα επιβεβαιώσει την πολιτική της κυριαρχία στην επερχόμενη αναμέτρηση.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει πως παρά τις επί μέρους αστοχίες η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική και οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό εν μέσω γενικευμένης διεθνούς ρευστότητας και πολιτικών κρίσεων σε σημαντικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία.

Επιπλέον, αναμένεται να κατηγορήσει την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να προβάλει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση του τόπου υπογραμμίζοντας τη σημασία των μονοκομματικών κυβερνήσεων και περιγράφοντας τα πολιτικά διλήμματα, που θα τονίζει ολοένα και εντονότερα εφ εξής. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχει ενδιαφέρον κατά πόσο θα θελήσει να επαναλάβει το άνοιγμα προς τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, αν και στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι ισχύει στο ακέραιο το μήνυμα της ΔΕΘ και ότι δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση να ειπωθεί κάτι περισσότερο.

Κομματικός προγραμματισμός για το Συνέδριο της Άνοιξης

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αξιοποιήσει και το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος προκειμένου να «διαφημίσει» τις σημαντικές φοροαπαλλαγές, που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν επ' αυτού ότι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα δώσει βάρος «στην πολιτική τεκμηρίωση και στη σχέση που έχουν οι πολιτικές που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας». Επίσης, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να τονώσει το ηθικό των γαλάζιων βουλευτών εν όψει των κρίσιμων ορόσημων της επόμενης περιόδου ενώ θα κάνει και ειδική αναφορά στα καθήκοντα που προκύπτουν πλέον για την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Μάλιστα και εν όψει του εκλογικού Συνεδρίου, που προορίζεται να διενεργηθεί την επόμενη Άνοιξη, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει και το περίγραμμα του κομματικού προγραμματισμού. Αυτός σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr περιλαμβάνει εκλογές για τις νέες ΔΗΜΤΟ και ΔΕΕΠ καθώς και για την εκλογή συνέδρων στις 23 Νοεμβρίου. Καθ οδόν προς το Συνέδριο, εξάλλου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν ανά την επικράτεια έως 6 θεματικά Προσυνέδρια με το πρώτο να λαμβάνει στα τέλη του 2025.

Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος ξεκινά ένα 15μερο με έντονη διεθνή δραστηριότητα για τον πρωθυπουργό με αποκορύφωμα το ραντεβού του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.