MRB: Ξεκάθαρο προβάδισμα ΝΔ - «Μάχη» για τη δεύτερη θέση - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα, Σαμαρά

Στις 11,2 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ , σύμφωνα με την νέα δημοσκόπηση της MRB παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18/9).

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 21,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 10,6%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση (9,3%) και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας (8,6%), το ΚΚΕ (6,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4%), η Φωνή Λογικής (3,2%), το ΜέΡΑ25 (2,9%), το Κίνημα Δημοκρατίας και η Νίκη (2,4%) και η Νέα Αριστερά (1,6%).

Όσον αφορά στην αναγωγή (στο σύνολο), η εικόνα έχε ως εξής: ΝΔ 28,1% – ΠΑΣΟΚ 13,7% – Ελληνική Λύση 12% – Πλεύση Ελευθερίας 11,1%.

Πώς αξιολογούν τις εξαγγελίες Μητσοτάκη οι πολίτες

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB, οι πολίτες στην πλειοψηφία τους αξιολογούν αρνητικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της ΔΕΘ. Συγκεκριμένα, το 60,7% των ερωτηθέντων τις αξιολογεί αρνητικά, ενώ το 29,3% τις αξιολογεί θετικά.

Επιπλέον, στους ευνοημένους των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός βρίσκονται όσοι έχουν υψηλά εισοδήματα (35,4%), με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης. Παράλληλα, το 22,4% των ερωτηθέντων κρίνει ότι ευνοούνται τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, ενώ το 29,6% απάντησε ότι κανένα εισόδημα δεν ευνοείται ουσιαστικά από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη.

Τι προβληματίζει τους πολίτες περισσότερο

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες συνεχίζει να βρίσκεται η ακρίβεια (54%). Έπεται η απονομή δικαιοσύνης (25,1%), η υγεία (21,1%), το ύψος των εισοδημάτων (19,5%) και το μεταναστευτικό (14,1%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 77,2% των πολιτών θεωρεί ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Αρνητική φαίνεται να είναι η εικόνα και για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, καθώς μόλις 2 στους 10 (22,3%) βλέπουν θετικά το να το ψηφίσουν, ενώ το 67,2% δήλωσε ότι δεν θα το ψήφιζε.

Πόσοι θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Και στην περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απαντούν κατά 80,7% ότι δεν θα το ψήφιζαν, αναφέρει η δημοσκόπηση, με μόλις 14,1% να δηλώνουν ότι θα το ψήφιζαν.