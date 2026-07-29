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Φωτιά τώρα στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Ελλάδα Φωτιά Τύρναβος Πυροσβεστική

Φωτιά τώρα στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Γιάννης Κέμμος/flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 11:16

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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