Φωτιά τώρα στον Τύρναβο - Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (29/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).



Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.